No sería capaz de trabajar con el sistema de Hollywood: Almodóvar

El director español Pedro Almódovar aseguró hoy en Lyon, horas antes de recibir el Premio Lumière por su carrera cinematográfica, que no sería "capaz" de trabajar para un gran estudio de cine, por lo que se ve "siempre rodando en Europa, nunca con el sistema de Hollywood"."Un sistema en el que no es el director quien toma todas las decisiones no es el que a mí me conviene, aunque estuviera con grandes estrellas. Es totalmente opuesto a mi personalidad, aunque trataría de adaptarme", afirmó el cineasta en una clase magistral previa al homenaje que esta noche le hará el Festival Lumière.Las 500 personas que abarrotaron el teatro Des Célestins, entre cuyo público figuraban actrices españolas que han trabajado con él como Marisa Paredes, Elena Anaya y Rossy de Palma, dedicaron una cálida ovación al director manchego al subir al escenario y al despedirse tras hora y media de coloquio.El cineasta español, que respondió a las preguntas que le fueron lanzando el presidente y el director del festival, Bertrand Tavernier y Thierry Frémaux, declaró que la clave de su éxito es que siempre ha contado las historias a su manera."No quiero presumir de eso, pero soy un director auténtico", afirmó Almodóvar, y añadió que cuanto más auténtico ha sido "más comercial ha resultado", por lo que aseguró seguirá en el mismo camino."Como soy autodidacta, no he ido a ninguna escuela, no sabría aceptar películas de encargo. Es un cine que no sabría hacer. Es una cuestión de inseguridad. Siento que no he aprendido el oficio hasta tal punto como para aceptar un encargo", explicó el cineasta.Almodóvar habló también de la "explosión de libertad" que supuso el movimiento conocido como "La Movida" durante la Transición española hacia la democracia y se confesó "muy afortunado de haber nacido en esa época" que tanto "nutrió" sus primeras películas.El director concluyó su intervención asegurando que piensa dirigir hasta el final de sus días y puso como ejemplo al realizador estadounidense John Huston, quien llevó a cabo su última película "Dublineses" (1987) en silla de ruedas y recibiendo oxígeno durante el rodaje.Pedro Almóvar se convertirá hoy en la sexta personalidad del séptimo arte en recibir el Premio Lumière tras Clint Eastwood, Milos Forman, Gérard Depardieu, Ken Loach y Quentin Tarantino.

