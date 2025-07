Preparan la fiesta del Terror

Con la presencia de un destripador de carne y hueso que amenazaba con sus machetes y recorría los pasillos de la sala donde se encontraban los representante de los medios de comunicación, organizadores del primer concierto temático "Terror Calle 2" dieron a conocer los detalles del evento que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre.Gaby Zaragoza de la Agencia Mexus, confirmó que la seguridad está garantizada para recibir a cerca de 2,500 personas."Se contará con dos ambulancias y de cumplirá con las disposiciones que nos ha marcado la autoridad municipal", dijo.Las bandas The Devil Wears Prada, Resorte, After the Nightfall, Garigoles, Arcadia Libre, Presive y Cerberus estarán presentes. A la par se llevará a cabo una fiesta muy especial donde se congregarán músicos, creadores, productores y representantes de varias compañías disqueras en un evento llamado "HospitalIty" y al que se esperan acudan cerca de 1,500 personas.David Montiel, uno de los organizadores, destacó que la entrada será controlada: "Es la primera vez que ocurre algo así, tener un lugar donde se puedan hacer los contactos necesarios para aterrizar proyectos".Dentro de lo programado para esta área donde confluirá gente de la industria musical en México, se encontraran con una ambientación de todo tipo de criaturas de terror expuestas al tiempo de poder convivir con las marcas expositoras invitadas y de un show programado para noche con los LoveKills. Esta banda fue fundada en Torreón, Coahuila, hace más de siete años. También estarán Los Fontana y Quenttin.Los boletos cuestan en preventa 250 pesos y 350 el día del evento. La noche será de terror y música metálica celebrando el horror y los sonidos estridentes de las bandas invitadas que se confabularan con un sólo objetivo: "divertir a los tapatíos".Enfatizaron los organizadores que las personas que deseen ir disfrazados podrán hacerlo, pero que de entrada, el evento garantiza una noche espeluznante. El concierto del terror dará inicio a las 15:00 horas y concluirá a las tres de la mañana del día siguiente.Uno de los más esperados

The Devil Wears Prada es una banda heredera del linaje metalcore que incendió la escena mundial de rock duro a principios del nuevo milenio. Vinculados a la música cristiana, este quinteto fundado en 2005 ha recorrido el mundo y tocado en los encuentros más importantes de rock y metal, como el Download en Inglaterra, Soundwave en Australia o los estadounidenses Warperd Tour y Mayhem Fest. Los oriundos de Ohio han editado seis discos de estudio, el último de ellos (“8:18”), publicado por el influyente sello Roadrunner Records. TDWP actualmente lo conforman Mike Hranica (voz), Jeremy DePoyster (guitarra), Andry Trick (bajo), Chris Rubey (guitarra) y Daniel Williams (batería).

