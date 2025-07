González Iñárritu presenta en Morelia Birdman

El director mexicano Alejandro González Iñárritu inauguró la edición 12 del Festival Internacional de Cine de Morelia con la proyección de su más reciente filme Birdman en las instalaciones del Cinepolis Plaza Morelia, un trabajo que explora la crisis de la identidad en los tiempos actuales por un fenómeno de aceptación social en el que al mismo tiempo el realizador puso en jaque su propio ego.

“Para mí esta película explora la naturaleza de la identidad, una cuestión compleja porque en la época en la que vivimos ahora, hemos empoderado a los demás a decirnos quienes somos, un tema presente en los seres humanos y también en las celebridades y figuras públicas. El personaje carga la crisis de la identidad, necesita la validación de un crítico y del aplauso del público, es una vulnerabilidad del ego y nos identifica con el exterior, por eso elegí que hubiera una voz que le hablara para ejecutar esa idea del ego adentro de nosotros en esa crisis de identidad”, expresó Alejandro González Iñárritu, en conferencia de prensa previa a la ceremonia de inauguración del certamen.

“Estamos en una época en la que las redes sociales han provocado una necesidad de validación de todo el mundo, cuando no necesitas ser político ni artista ni nada para quererte, ni likes o aceptación, ni que tengas tantos seguidores que crea esa competencia de validación en anonimato que te diga que eres importante, es una enfermedad de popularidad, no es solo una cuestión del actor sino de toda la sociedad”, agregó el creativo.

Filmada casi completa como un planosecuencia de dos horas, Birdman se adentra en la patética vida de Riggan Thompson (Michael Keaton), un actor que alcanzó la gloria de su carrera por interpretar en películas al superhéroe Birdman, personaje que en su consciencia lo atormenta ante la patética vida que lleva ahora en la que busca relanzar su carrera como actor y director de una obra de teatro en Broadway. El filme introduce al espectador en los últimos tres días antes de la primera función a través del género de comedia negra con el que Iñárritu sale de su zona de confort y se pone a prueba como su personaje protagónico en la trama.

“La película es muy personal porque fue una oportunidad de explorar mi propio ego, es una práctica de estar consciente de esa voz insaciable. Mi proceso creativo no solamente tiene un hombre pájaro sino un ave de rapiña porque nunca está satisfecho, siempre se puede hacer mejor y luego estas satisfecho y 20 minutos después piensas que todo es una mierda. Lo único que alguien puede demandar de mí es honestidad, lo que retrata la película es algo de lo que siento capaz porque es el contexto en el que he estado en los últimos 15 años tomado con sentido del humor”, enfatizó el realizador.

“La película partió de una forma bipolar primero por la excitación de experimentar algo nuevo, de explorar una cosa que no sabía y que me emocionaba intentarlo desde una convicción abstracta y poderosa y por el otro de una forma aterradora, me convertí en mi personaje porque pensaba que podía llegar a hacer que todo se fuera a la mierda. El miedo sirve para vencerlo, si lo manejas bien se convierte en un buen aliado creativo”, añadió.

Protagonista. Comentó que uno de los factores esenciales para que la cinta tuviera el impacto y sensibilidad que tiene al profundizar en la vida de un actor que lucha por sorprender a los espectadores fuera de su principal papel como protagonista de las películas de Birdman, fue la elección de Michael Keaton quien, años atrás, dio vida al Batman de Tim Burton.

“Cuando escribimos el guión siempre pensé en Keaton como una posibilidad aunque no como el único recurso, cuando terminé me di cuenta que sí era la mejor opción. Fue un papel difícil para él. Es importante el diálogo por la metarrealidad al hacer un actor que tuvo un personaje de superhéroe en la realidad y Edward Norton con sus papeles en Broadway, fueron coincidencias que enriquecieron la película. Solo ellos pudieron lograr lo profundo, tonto, lo idiota, la demanda técnica que se requería. Pienso que Keaton tiene una confianza enorme en él mismo porque si no sabes reirte de ti mismo no puedes mejorar”, señaló.

El filme también cuenta con las actuaciones de Emma Stone, Edward Norton, Zach Galifianakis, Naomi Watts y Andrea Riseborough, entre otros. El guión de Birdman fue escrito por el propio realizador, además de Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris Jr. y Armando Bo; lo producen el mismo director, John Lesher, Arnon Milchan y James W. Skotchdopole. Mientras que en la fotografía del filme, Iñárritu vuelve a trabajar con Emanuel Lubezki a quien considera “el artista más grande de la generación que salió junto con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro”.Homenaje

La complejidad del filme, que el propio realizador describe como experimental por el ejercicio de planosecuencia en que está rodado casi en su totalidad, no solo radica en los aspectos técnicos, sino que cuenta con detalles y fijaciones, como un homenaje a los vendedores de tamales en Nueva York y sobre todo un especial homenaje al escritor del realismo sucio Raymond Carver, de quien buscan adaptar los relatos del libro ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? para llegar a Broadway.

“Soy fanático de Raymond Carver desde los 20 años, ahora tengo el privilegio de ser muy amigo de su viuda Tess Gallagher, una estupenda novelista, de quien recibí el mejor regalo de mi vida cuando la invité a ver la película y me dio la última camisa que utilizó Raymond... todavía huele a él”, recordó.

“La obra habla muy bien de la búsqueda del amor como la de mi personaje, parte de la película es que cuando nos equivocamos buscamos como humanos el afecto, esa es la crisis de Reggan cuando ve que perdió a su hija, a su esposa y todo, y que luego de la obra tiene la portada del New York Times y sin embargo se sigue sintiendo miserable, que incluso su ex esposa se lo dice ‘confundes el amor con admiración’ (...) La película habla de eso, es muy absurda y real, mientras Carver te metía en 12 páginas a un pedazo de vida y nos adentra en un mundo patético, humano y hermoso”, dijo.

Finalmente, el realizador hizo una breve reflexión sobre el tema de la violencia e inseguridad en México, “la violencia no sé si tenga una solución inmediata, es un problema de una falta de igualdad, de una disparidad económica y falta de educación en nuevas generaciones, la violencia es resultado de un problema más profundo de lo que podemos decir”, concluyó.cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .