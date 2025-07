Julión Álvarez es el coach con más tapatíos en su equipo

Este domingo comienzan los retos y la emoción por saber quién se llevará el primer lugar de esta competencia está a flore de piel. La Voz… México está en su cuarta edición con los coaches de lujo: el boricua Ricky Martin, la italiana Laura Pausini, la jarocha Yuri y el grupero Julión Álvarez, quien por cierto, en los seis programas previos de selección reclutó a la mayor cantidad de jalisquillos que el resto de sus compañeros.Cabe destacar que la primera temporada de este programa fue ganada por una tapatía, Alejandra Orozco, y la reciente, por el también jalisciense Marcos Razo. ¿Será otro nacido, radicado o de raíces en estas tierras agaveras el ganador de la presente edición de La Voz? Se vale hacer apuestas entre la familia.

EQUIPO JULIÓN ÁLVAREZJonathan BecerraNació en Guadalajara, pero reside en el Distrito Federal, Jonathan Becerra de 21 años, es actor y cantante, recién terminó su participación en "Que pobres tan ricos", ganó el concurso "Código Fama 2". Su género musical es el grupero y para conseguir formar parte de este equipo interpretó "Hermosa Experiencia" de Banda MS, durante el primer programa de selección.Christian SalazarOriundo de Guadalajara, trabaja como ayudante de armador metálico. A los 5 años de edad sufrió un accidente que marcó su vida. A sus 21 años Christian ha superado con éxito los obstáculos que se le han presentado, sólo le resta vencer el pánico escénico. Presentó "Mi razón de ser" de Banda MS, en la tercera semana.Betzaida RamírezNació y vive en Chicago, Illinois, tiene 32 años y es hija de madre tapatía y padre puertorriqueño. Es bartender, VIP Host y promotora de un Night Club. Fue parte del top 20 del certamen Nuestra Belleza Latina, tiene dos discos de estudio y su mayor logro es la nominación que tuvo para los premios Billboard Latino. Interpretó en un estilo muy personal "Te quiero así" de José José para obtener un pase a este equipo, en el quinto programa.Mike MiramontesOriginario de Guadalajara, tiene 25 años, trabaja en un restaurante, además sube videos a internet, por lo que ya cuenta con su propio club de fans. Se presentó con el tema "Niña" de Reik, elegido en el quinto programa de audiciones.Guido RochínDe Tepic, Nayarit, vive en Guadalajara, donde por cierto forma parte del Coro de Zapopan. Tiene 20 años y es cantante de ópera, ha participado en recitales y festivales internacionales de ópera en Portugal y los Estados Unidos. La pérdida de su padre es el momento más duro de su vida, sus abuelos y su mamá son el motor y la razón por la que hizo casting para La Voz. Se presentó con "Por ti volaré" de Andrea Bocelli y consiguió pertenecer al equipo de Julión, quien apretó el botón en el último segundo, en el último programa de audiciones.Yaneth SandovalOtra chica originaria de Tepic, Nayarit, pero radicada en Guadalajara, Jalisco. Tiene 24 años y es estudiante. El jazz y el blues son parte fundamental de su vida. Tiene una destacada trayectoria universitaria y a principios de año se enfrentó al golpe más duro de su vida, la muerte de su novio. A él le dedica su participación en La Voz, ya que sin su apoyo y confianza, esto no hubiera sido posible, llegó al escenario para convencer a Julión con el tema "Por siempre tú" de Cristina Aguilera, en la primera emisión.Hansen FloresHa pasado toda su vida en Guadalajara, Jalisco, tiene 24 años y trabaja como cantante en diferentes bares y restaurantes de la ciudad. Hace unos años sufrió un accidente en motocicleta, el diagnóstico médico no era favorecedor, pero hoy está completamente recuperado. Se presentó con el tema "Mi mayor anhelo" de Banda MS para formar parte de este equipo, durante la tercera semana.

LAURA PAUSINIKike JiménezEste chico atractivo es de Guadalajara, tiene 23 años y trabaja como asistente de ventas. La muerte de su padre fue un duro golpe pero con el tiempo, aprendió a sobrellevar la situación. Le gusta el rock y se presentó con "Love me again" de John Newman, que lo llevó a ser el primer integrante de este equipo y el primer jalisciense de toda la emisión en formar parte de La Voz… México.Álvaro GastónEs otro talento internacional que participa en esta edición de La Voz México, de origen argentino. Vive en Guadalajara, Jalisco, tiene 32 años, es músico y maestro de canto. Ha ganado popularidad con los tutoriales de canto que comparte en las redes sociales, donde puede encontrársele como Gaston Projects. Se presentó con un cover llamado "Knocking on heavens doors" de Guns N'Roses lo que le valió para estar dentro de este equipo, en la segunda emisión de selecciones.Irineo MacielOriginario de es de Tijuana, BC, Vive entre Guadalajara y Tequila, Jalisco y le gusta la música ranchera, ha colaborado con el Mariachi Gama Mil y tiene más de 10 años que pertenece al Sol de América. Tiene 7 años de casado y su mayor anhelo es tener hijos. Se presenta con "Amarte a la antigua" de Pedro Fernández, con el que obtuvo un sitio en este equipo en la segunda emisión del programa.Claudia IsabelUna dama de la canción que vive en Guadalajara, Jalisco. Tiene 37 años, es nutrióloga y ama de casa, uno de sus logros más importantes, fue cuando la Cámara Nacional de Comercio la eligió para representar al estado de Jalisco en una Expo de Cultura en Galicia, España. Se presentó en la quinta emisión con "Te doy las gracias" y ahora forma parte del Equipo Pausini.RICKY MARTINEmilio AcevesTapatío 100 por ciento, nació y vive en Guadalajara. Es pintor, su gusto por el arte lo expresa realizando pinturas y esculturas para una galería en Tonalá. La música es su pasión y es el rock lo que lo mueve. Cuenta con un proyecto al que llama "Bob el de la lengua encendida" (y así se le puede localizar en Facebook, banda que completan Germán, Jimbo, Eduardo y Edwin). Se presentó con "New Sensation" de INXS en la cuarta transmisión de audiciones.Paulina RamosEs compositora e intérprete, a sus 19 años tiene más de 150 canciones escritas, la seguridad en sí misma es su fortaleza y hace caso omiso a los comentarios negativos que la gente haga sobre ella. Es estudiante, vive en Guadalajara, Jalisco y le gusta el R&B y el Gospel. Interpretó "Alma, corazón y vida" de Gloria Estefan, para integrarse a este equipo en la tercera semana.YURIDiana AlvortOriginaria de Torreón, Coahuila, esta guapísima chica radica en Guadalajara. Su vida está dividida en dos grandes pasiones, el rol empresarial y la música. Esta última la lleva a cabo desde hace 9 años con un gusto marcado por la balada, pretende destacar como cantante y convertir su sueño en realidad, ella es Diana Alvort y presenta "La vie en rose" de Edith Piaf y es la única relacionada con Jalisco que pertenece al equipo de la jarocha.*Con información de especiales.televisa.com/la-voz

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .