Orgullosamente “Guadalajareña”

Alejandra Orozco la “Guadalajareña”, ha logrado labrarse un lugar en el ambiente artístico, conquistando el cariño de los mexicanos en “La Voz… México”, tras una exitosa carrera en Jalisco. Y aunque muchas puertas se le han cerrado por su físico, no ha tirado la toalla logrando incluso entrar de estelar el próximo 1 de noviembre en la programación oficial de las Fiestas de Octubre, que se llevan a cabo en el Auditorio Benito Juárez.“La gente es cruel y te dice pues ponte a dieta, pero no saben qué hay detrás o si padeces una enfermedad que te impide bajar de peso. Algunos me llegaron a decir que no llenaba el parámetro de belleza actual. Ya sabes curva y silicón con medidas de 60-90-60”.Aseguró que todo comenzó a cambiar cuando entendió que así como ella, muchos mexicanos luchan día a día por tener un peso estable y seguir alcanzar sus sueños. “Fue entonces cuando transformé todo en una oportunidad, inspirar a los demás. Ahora sé que yo vengo a cantar, no vengo a vender cuerpo, vengo a compartir mi talento”.Alejandra Orozco nació un 14 de noviembre y está orgullosa de ser tapatía. Es madre de una pequeñita de dos años de edad de nombre Juventina y está casada desde hace siete años con Luis Cárdenas Estrada, que además es su representante.Su carrera artística inició un 24 de abril de 1994, cuando Pedro Magaña, su maestro de canto le puso un ultimátum. “Me dijo que cantaba muy bonito y que si quería seguir haciéndolo tenía que cantar de manera profesional. Recuerdo que mi primera presentación fue para el Club Deportivo Guadalajara, para la Fraternidad Rojiblanca. Mi primer pago fue de 800 nuevos pesos, todavía tengo por ahí guardada la copia del recibo, fue sensacional subirme a un escenario y ganar mi propio dinero”.Pero en el año 2003 tuvo que tomar otra decisión importante en su vida, seguir sus sueños o aceptar la recomendación de su padre que le pidió primero terminar una carrera y después de eso él la apoyaría al cien por ciento.“Reconozco que soy una comunicóloga muy burra, estudié en el ITESO, pero no me involucré mucho en temas de producción. En la clase de fotografía, yo siempre posaba y modelaba para las fotos. Claro como cualquier artista en la clase de radio yo siempre hablaba”.Con el tiempo la “Guadalajareña” trabajó en diversos lugares de espectáculos del Estado y participó en un popular programa nocturno de Televisa Guadalajara, después adicionó para la primera edición de “La Voz… México”, quedando en segundo lugar siendo su coach el cantante y compositor Espinoza Paz.“A pesar de no obtener un primer lugar, siempre he recibido el apoyo de Televisa y me dieron el tema para una telenovela. Como siempre queremos más, espero algún día me den nuevamente esa oportunidad. Actualmente realizo por año un promedio de 50 conciertos o por lo menos uno por semana”.Sus redes sociales Twitter: aleorozcooficial, Facebook: Oficial Alejandra Orozco, y en varios canales: Alejandra Orozco Oficial.

Lo que debes saber sobre AlejandraCompositor favorito: José Alfredo JiménezCantante favorito de ranchero: Alejandro FernándezLibros favoritos: Historia de México y novelas cursis o románticasComida favorita: tacos de todo tipoSiempre es cuidadosa de los lugares donde cantará y quiénes la contratan.Tiene un promedio de 20 trajes de charra y cerca de 40 diferentes vestuarios de showMejor experiencia profesional: “La Voz… México”Mejor experiencia personal: Su hijaPeor experiencia profesional: Estar a punto de tirar la toalla por tantas puertas que se le cerraron por su físicoPeor experiencia personal: La pérdida de sus abuelos que fueron muy importantes en su vida

