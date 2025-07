La necesidad de la memoria y la escritura

Laura Alcoba dice que la memoria no puede forzarse, mientras que Jorge Boccanera comenzó su exilio más joven que el promedio de los exiliados de su país. Mariana Enríquez gusta de las historias oscuras y alaba su popularidad entre los lectores de hoy, nada que ver con la necesidad de aislamiento para la escriturad e María Negroni, ¿o quizá sí? En tanto, Jorge Fondebrider ha creado una voz propia en la poesía y devela la voz de los otros, en sus antologías. Estos sonlos cinco autores que le sugerimos para buscar sus obras en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara.LAURA ALCOBALaura Alcoba (La Plata, Argentina, 1968) es escritora y traductora. Desde los diez años reside en París. Es licenciada en letras por l'Ecole Normale Supérieure, y es especialista en el Siglo de Oro español. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad de París y trabaja como traductora de teatro.“La casa de los conejos” (2008), su primera novela, fue publicada originalmente en Francia por Gallimard y traducida al alemán, el inglés y el italiano. “Jardín blanco” (2010) es su segunda novela, y fue recibida por el elogio unánime de la crítica francesa. “Los pasajeros del Anna C.” (2012) es su última novela.“Hay nociones como el deber de memoria que me parecen insólitas, no se puede obligar a nadie a recordar, es una necesidad, un momento, son problemas complicados, no puede haber una receta, no se receta la memoria, hay un momento que está maduro o no, yo durante cierto tiempo le di la espalda a todo eso”, comenta en una entrevista publicada en el blog Pifiada.UNA FECHA: 2 de diciembre, 18:30 horas. “Crónicas de iniciados. Nueva narrativa argentina”. Con Carlos Busqued, Hernán Ronsino , Samanta Schweblin y Jorge Consiglio. Pabellón de Argentina

JORGE BOCCANERAPoeta y periodista nacido en Bahía Blanca. Dio clases de literatura y periodismo en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina). En su quehacer literario ha publicado textos de crónica y de ensayo.Durante la dictadura militar argentina (1976-1983), se exilió en México. Regresó a su país en 1984. En 1989, se fue a vivir a Costa Rica, donde residió hasta 1997, cuando retornó a Buenos Aires, donde vive.Especialista en la obra de Juan Gelman, destaca su ensayo “Confiar en el misterio”; fue además responsable del prólogo y la selección de la antología de “Gelman, Animales del azar”. Escribió, también, estudios críticos a propósito de la obra de los poetas Raúl González Tuñón, Antonio Cisneros, Pablo Neruda, Luis Cardoza y Aragón, Federico García Lorca y Ernesto Cardenal. Actualmente coordina en Buenos Aires la Cátedra Abierta de Poesía Latinoamericana, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).Su obra se reúne en textos como “Los ojos del pájaro quemado”, “Polvo para morder”, “Bestias en un hotel de paso” y “Palma real”.“Me tuve que ir del país en junio del 76. A dedo y en colectivo recorrí varios países -Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala- para llegar a México a fines de ese año. Tenía 23 años. El dato no es menor, ya que no es lo mismo exiliarse joven que a los 50, que era la edad promedio de algunos escritores con los que me juntaba en México: Pedro Orgambide, David Viñas, Humberto Costantini, Alberto Adellach, Gregorio Selser. Seguro en ellos pesaba más el interrogante de dónde va uno a morir”, le contó a la periodista Ana Quiroga Larrieu.UNA FECHA: 4 de diciembre, 17:30 horas. “Amaramara: homenaje a Juan Gelman”. Con José Ángel Leyva, Arturo Rivera y Evodio Escalante. Salón 1MARIANA ENRÍQUEZPeriodista y escritora, nacida en Buenos Aires. Forma parte del grupo de escritores conocidos como "nueva narrativa argentina". Se recibió de Licenciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Se ha desempeñado profesionalmente como periodista y columnista en medios gráficos, como el suplemento Radar del diario Página/12 (donde es sub-editora) y las revistas TXT, La mano, La mujer de mi vida y El Guardián. También participó en radio, como columnista en el programa Gente de a pie, por Radio Nacional.Trabajó como jurado en concursos literarios y dictó talleres de escritura en la Fundación Tomás Eloy Martínez.Ha publicado las novelas “Bajar es lo peor” (2013) y “Cómo desaparecer completamente” (2004), la colección de cuentos, “Los peligros de fumar en la cama” (2009), la nouvelle “Chicos que vuelven” (Eduvim, 2010), los relatos de viajes “Alguien camina sobre tu tumba. Mis viajes a cementerios” (2013) y el perfil “La hermana menor. Un retrato de Silvina Ocampo”.“Siempre fui una chica oscura. De niña me gustaban las historias de fantasmas, las leyendas correntinas que me contaba mi abuela. Me gusta el género, me gusta el miedo, me gustan las sensaciones físicas que despierta lo macabro, lo tenebroso. Tienen algo que me provoca adrenalina, que me levanta el ánimo. Además, ¡son cosas muy populares!”, cuenta en una entrevista para La Voz, de Argentina.UNA FECHA: 3 de diciembre, 19:30 horas. “América Latina y su texto: Juan Rulfo, maestro de maestros”. Con Noé Jitrik, Tununa Mercado y Hugo Mujica. Pabellón de Argentina

JORGE FONDEBRIDERNació en la ciudad de Buenos Aires en 1956. Poeta, ensayista, traductor, antologador y periodista cultural, colaboró con los principales diarios y revistas de Argentina. Entre 1986 y 1992 fue secretario de redacción de la revista Diario de Poesía, cuyo consejo de dirección integró durante los primeros diez años de existencia de la publicación.Desde el 2002 hasta 2006 se desempeñó como coordinador de eventos y publicaciones del Centro Cultural "Ricardo Rojas" de la Universidad de Buenos Aires. En 2009, junto con Julia Benseñor, creó el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, organización que en la actualidad está en pleno funcionamiento.Sus poemarios son “Elegías” (1983), “Imperio de la luna” (1987), “Standards” (1993), “Los últimos tres años” (2007), y “The Spaces Between” (2013)“Mi experiencia como lector me indica que las antologías siempre nos revelan a algún poeta que no leímos o aspectos de poetas que conocemos según un orden distinto determinado por un contexto que al leer no siempre consideramos. Una buena antología, entonces, es la que nos incita a querer saber más sobre tal o cual autor o período de la poesía. Si uno logra eso en los lectores, puede darse por bien servido”, comenta en periodicodepoesia.unam.mx.UNA FECHA: 30 de noviembre, 12:00 horas. “Encrucijadas de la poesía argentina contemporánea”. Con Hugo Mujica, Rodolfo Alonso y Tamara KamenszainMARÍA NEGRONIPoeta, ensayista, novelista, traductora rosarina. Obtuvo su doctorado por la Universidad de Columbia, con un trabajo en literatura latinoamericana. Desarrolla actividades académicas en la Sarah Lawrence College. Desde 2008, es profesora visitante en la New York University. Está radicada en Nueva York.Ha publicado numerosos títulos de poesía, entre ellos: “Islandia” (1994); “El viaje de la noche” (1994); “Arte y fuga” (2004), “Andanza” (2009), “La Boca del infierno” (2010), “Cantar la nada” (2011) y “Elegía Joseph Cornell” (2013).También ha escrito libros de ensayos: “Ciudad gótica” (1994 y 2007), “Museo negro” (1999), “El testigo lúcido” (2003), “Galería fantástica” (Premio Internacional de Ensayo, Siglo XXI, México) y “Pequeño mundo ilustrado” (2012); dos novelas: “El sueño de Úrsula” (1998) y “La Anunciación” (2007), y un libro-objeto en colaboración con el artista plástico Jorge Macchi, “Buenos Aires Tour” (2004). Su más reciente libro, “Cartas extraordinarias”, acaba de ser editado por Alfaguara, Buenos Aires, 2013.“Para escribir hay que irse, hay que irse a una isla —no importa si real o no—, es decir, a un espacio donde se puede ser, al menos transitoriamente, un niño, una niña, un pequeño príncipe..., alguien que tiene total dominio sobre un interior. Todos los espacios de la imaginación son islas”, anota en el sitio Evaristocultural.com.ar.UNA FECHA: 2 de diciembre, 20:00 horas. “Y seguí cantando…: literatura y memoria”. Con Félix Bruzzone , Laura Alcoba , Elsa Osorio y Óscar González. Salón C

