Llegan los descobijados a La Casa Suspendida

Son dos solitarios. En la banca de un parque, desierto. Pueden elegir otra banca, pero algo los reúne, algo los atrae. Y a los espectadores también. “Arrojados al mundo sin cobertor de lana” estará este martes y miércoles en La Casa Suspendida, de visita, pues si bien es dirigirá y actuada por tapatíos, la obra se montó en la ciudad de México, donde viven Leticia Cavazos y Marco Treviño, sus protagonistas.Bajo la dirección de Ricardo Delgadillo, este texto de Mario Cantú Toscano (“Asfixia erótica”, “Barby girls”), es una suerte de teatro voyerista en el que el público juega un papel importante: no se trata de que se interactúe con ellos, sino del peso que ejerce su supuesta ausencia, al estar los dos personajes en un parque llevando un diálogo que viaja de lo existencialista a lo pueril.La obra está en temporada en el Foro Shakespeare del DF y se montó a invitación de los actores a Delgadillo, y con esta obra se comienza una serie de trabajos que el director realizará en la capital, sin dejar desde luego su trabajo en Guadalajara como maestro independiente de teatro y con su grupo.Un viaje hacia la intimidad, es el que establecen estos dos personajes, que encarnan diferentes discursos: la mujer dice que los hombres no entienden, y el hombre dice que las mujeres no explican, y entre todo esto: la poesía. Frases que se repiten, ausencias y presencias, una abuela que tejía cobertores de lana, jodía y leía, de manera alternada. Y un final poco predecible, pero muy esperado.Leticia Cavazos es de Guadalajara, donde se inició en el teatro precisamente en el grupo de Ricardo Delgadillo, junto con su hermana Lumi Cavazos. Ambas partieron a la Ciudad de México desde hace varios años y si bien Lumi ha hecho carrera en cine, Leticia siempre se ha enfocado hacia el teatro, donde ha pasado por todos los géneros. Por su parte, Marco Treviño también es originario de Gudalajara y se le reconoce por su trabajo en cine y teatro. También radica en el DF.Los boletos para estas dos únicas funciones tienen un costo de $200 en preventa, disponibles en taquilla, en avenida Alcalde 830, y $250 el día de las funciones.

