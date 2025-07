Sergio Goyri será imagen del Campeonato Nacional de Charrería

“Es un halago, orgullo y un honor que me hayan invitado como imagen de la gente honesta, leal, viril” -Sergio Goyri, actor y cantante

Preocupado por la falta de interés que existe entre el público hacia la charrería, el actor y cantante Sergio Goyri aceptó ser la imagen del Congreso y Campeonato Nacional de la Charrería que se llevará a cabo del 25 de octubre al 16 de noviembre en el Lienzo Charro de Santa María Tlajomulco de Zúñiga.“Generación tras generación se ha ido perdiendo el interés de la gente por la charrería”, platica en entrevista, “inclusive en la música se puede notar, de 10 radiodifusoras que había en Guadalajara, cinco eran para la música vernácula y ahora si no es Vicente o Alejandro Fernández no escuchas nada, por ahí alguien aparece de repente, pero es muy raro, ya casi nadie toca los éxitos de Javier Solís o Lola Beltrán, por ejemplo, se ha perdido esa cultura y esa gran música de autores e intérpretes, tristemente ha sido remplazada por música que no tiene el talento escrito e interpretativo, deberíamos de retomar nuestras costumbres, nuestra música vernáculas, las ferias de los pueblos, las fiestas charras, etcétera”.135 equipos de charros, 86 escaramuzas, 15 charros completos, tres charreadas diarias, un museo de charrería, muestra gastronómica, exposición fotográfica y pintura y un baile de reinas son las actividades que se podrán encontrar en este evento familiar que espera recibir alrededor de 150 mil personas, desde equipos que vienen desde todo el país, Estados Unidos y Centroamérica, más todo el público que se suma de todos los alrededores de Guadalajara.“Es muy importante que todo el público en general se entere qué es la charrería, que le demos más ventana a estos eventos porque a final de cuentas es el deporte nacional, es por lo que todo el mundo nos reconoce”, añade Goyri, “cuando nombras México dicen Charro o cuando vienen de lugares muy lejanos lo primero que se llevan es un sombrero. El mexicano debe tomar más en cuenta la charrería, hacerla más de ellos y participar de manera directa o indirecta en este gran evento”.Sergio Goyri comparte que desde niño está familiarizado con la charrería, su padre fue charro, así como su hermano y abuelos: “Aunque no lo practiqué formalmente, he estado activamente en la charrería, me encantan los caballos, tengo más de 40 caballos, me considero dentro de la familia de la charrería”.Actualmente Sergio Goyri, quien lleva siete años radicando en la ciudad, está seleccionando temas de compositores como Juan Gabriel, Joan Sebastian y Fato, para grabar su nueva producción discográfica.

El apunteConciertos del Campeonato31 de octubreNéstor Meneses y Agua de la llave8 de noviembreAtraco Norteño y Alfredo Olivas16 de noviembreArtista sorpresa

