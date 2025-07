Y sigue siendo el “Rey”

Son varios los integrantes de diversas agrupaciones que tocan en la Plaza de los Mariachis de Guadalajara, los que recuerdan cuando un hombre llegaba y buscaba en el cobijo de la zona, pidiéndoles cantar con ellos para ganarse unos cuantos pesos en busca de una oportunidad para hacer los que más le gustaba: “compartir su voz”. Con el tiempo ese cantante se convertiría en el mayor representante y hasta en un icono de la música regional mexicana, su nombre es Vicente Fernández Gómez, el “Charro de Huentitán”.Nacido un 17 de febrero de 1940, en Huentitán el Alto, Jalisco, en el seno de una familia humilde, tuvo que luchar y trabajar en diferentes oficios para sobrevivir. Llegó a cantar en diversos establecimientos de Guadalajara, pidiendo una oportunidad a los dueños, entre ellos el restaurante Amanecer Tapatío.Se casó con María del Refugio “Cuquita” Abarca, con la que procreó cuatro hijos: Vicente, Gerardo Alejandro y Alejandra. Entre los compositores que le ayudaron a alcanzar el éxito se encuentra José Alfredo Jiménez, pero fue con la canción “Volver, volver” en el año 1972, cuando es detonada su carrera artística.Tras una gira del adiós, el ídolo del pueblo ha pisado con gran éxito por última vez diversos escenarios, los de incluyendo su tierra.“Chente”, como le dice su público, no solamente se labró un lugar especial en la música, también ha conquistado por décadas el corazón de los mexicanos y su fama ha trascendido más allá de las fronteras. A través de la pantalla grande con una treintena de películas, donde tuvo la oportunidad de actual al lado de su hijo Alejandro Fernández.Ya retirado de los escenarios, ha reconocido que no puede dejar de grabar música y aprovecha su tiempo en el estudio de grabación que tiene en su casa el Rancho de los Tres Potrillos. No hay que olvidar que Vicente Fernández ha vencido en por lo menos dos ocasiones el cáncer y se mantiene en observación permanente.Discografía

Ha grabado cerca de 80 producciones discográficas entre ellos:

“La voz que usted esperaba” (1967), “Palabra de Rey” (1968), Vicente Fernández “El Remedio” (1969), “Tu camino y el mío” (1969) “Ni en defensa propia” (1970), “Vicente Fernández” (1971), Volver, Volver (1972), Mujeres Divinas (1988), Acá entre nos (1992), “Lástima que Seas Ajena” (1993), “Aunque me Duela el Alma” (1995), “Me Voy a Quitar de En Medio” (1998), “Tesoros de Colección” (Compilación) y “Vicente y Alejandro Fernández”, en vivo (2003), “Aunque mal paguen ellas” (2005), “Estos celos” (2007), “El hombre que más te amó” (2010), “Otra vez” (2011), “Los dos Vicentes” (2012), “Hoy” (2013) y “Mano a mano”, piezas más emblemáticas de tangos (2014).Filmografía

“Tacos al carbón” (1972), le seguirían “El hijo del Pueblo” (1974) , “El albañil” (1975), “La Ley del Monte” (1976), “Dios los cría” (1977), “El arracadas” (1978), “El tahúr” (1979), “Como México no hay dos” (1981), “Juan Charrasqueado y Gabino Barrera” (1982), “Sinvergüenza pero honrado” (1985), “El macho” (1986), “El diablo, el santo y el tonto” (1987), “Entre compadres te veas” (1988), “El cuatrero” (1989), “Por tu maldito amor” (1990), “Mi querido viejo”, entre muchas otras. En la pantalla chica también tuvo una participación especial en la telenovela “Amor bravío”.De cercaEn 1964 se unió al Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y también participó con el Mariachi de José Luis AguilarDebutó en TV en el programa “La Calandria Musical”, donde ganó su primer sueldo como cantante por 35 pesosEl 15 de septiembre de 1984 estableció el record de congregar a más de 50 mil personas en la Plaza Monumental de Toros MéxicoEl programa de Televisión “Siempre en Domingo” conducido por Raúl Velasco, fue una de sus principales plataformas

