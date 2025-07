Festejan con Liliana Felipe aniversario del voto femenino

En el marco del 61 aniversario del voto de la mujer en México, la regidora ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, Candelaria Ochoa Ávalos organiza en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres la presentación de la pianista y actriz argentina Liliana Felipe, auto-exiliada en México por la dictadura militar de los años 70 en aquel país.La única presentación será el próximo viernes 24 de octubre a las 20:30 horas en el Laboratorio de Artes Variedades (LARVA), ubicado en Juárez y Ocampo. Los boletos son gratuitos y se podrán adquirir entrando en contacto a través de la cuenta de Facebook de la regidora Candelaria Ochoa Ávalos.“Es importantes discutir y analizar políticamente las consecuencia del voto femenino –en este caso, positivas- pero también es importante disfrutarlo lúdicamente, por eso estará con nosotros Liliana Felipe en este marco”, señaló Ochoa.En el evento, la cantante, compositora, pianista y actriz argentina estará en LARVA tocando en el piano sus propias melodías y, “junto con Jesusa, presentará una muestra de teatro cabaret que, como transgresora, critica mucho el estereotipo femenino y posiciona a las mujeres de todo tipo en la sociedad en busca de que sean respetadas”, añadió.Se espera que la talla del evento y la gratuidad del mismo, provoquen el lleno del recinto, que tiene una capacidad para 500 personas.El 17 de octubre de 1953 se otorga el derecho a la mujer al voto y a ser elegida, participando así en la vida política de nuestro país. El reto en el 2015, es hacer posible la paridad en los cargos de elección popular.En la jornada para conmemorar la histórica fecha del voto femenino en México, el pasado 17 de octubre en el seno del Cabildo de Guadalajara, también se presentó el libro "Sentencia de amor 12624. Mujeres y elecciones en México 2012" de Teresa Fernández Aceves y Enrique Ibarra Pedroza que plantea la sentencia que enumeró la cuota de género en todos los partidos políticos para las candidaturas, lo que está previsto que aplique en 2015.Al respecto la regidora ciudadana lamentó que en México el único poder que no ha cubierto la cuota femenina en sus gabinetes es el Ejecutivo, no así en el Legislativo ni en el Judicial, como muestra señaló que en el equipo de primer nivel del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval sólo existen dos mujeres como secretarias de estado.“Para mí es muy importante señalar que las mujeres apenas hace 61 años votamos y que las mujeres se cuentan con los dedos en los cargos públicos… Pero los poderes ejecutivos no han hecho esta reforma para incluir a las mujeres en los cargos de representación, ahí sigue ese pendiente. Aquí sólo dos mujeres de todos los secretarios”, puntualizó.LA MALALiliana Felipe es una artista en toda la extensión de la palabra, explica el comunicado de Cultura Guadalajara. Nacida en Argentina y autoexiliada por la dictadura militar de los años setenta después de la desaparición forzada de dos de sus seres queridos. Ella, además de artista y promotora cultural es una luchadora social de diferentes causas entre las que destaca su colaboración con la agrupación H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Silencio y el Olvido).Ha sido impulsora del teatro de cabaret y desde 1980 a la fecha ha producido más de una veintena de álbumes musicales. Además ha montado la música de múltiples obras teatrales, de cabaret y cine, entre las que destacan “Cocinar hombres” de Carmen Boullosa, “An evening at Salón México” que montó con Astrid Hadad y Eugenia León en el Summer Stage de Central Park en Nueva York, y “Santitos” película premiada en Sundance Festival.Su obra musical se caracteriza por ser transgresora en el lenguaje y en el contenido; ha buscado romper con los cánones en torno a lo que tradicionalmente se entiende por el “ser mujer”, por el amor romántico y heterosexual y por la lucha social. Algunas de sus obras más emblemáticas y conocidas son “Nos tienen miedo”, “Échenle sal”, “Las Histéricas” y “Tienes que decidir”. Ella y su música se han consolidado a nivel nacional e internacional como un ícono artístico y cultural que abandera la lucha social.“Mala”, uno de sus temas a ritmo de tango, es prácticamente un emblema de su sello artístico y ha sido interpretada por grandes cantantes de México, como Regina Orozco y Susana Zabaleta.

cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .