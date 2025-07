’Fury’ de Brad Pitt supera a ’Gone Girl’ en taquilla

La cinta sobre la II Guerra Mundial "Fury", protagonizada por Brad Pitt, se estrenó este fin de semana en el número uno de la taquilla en Estados Unidos, destronando a la película de suspenso "Gone Girl", de David Fincher, que había liderado las recaudaciones las últimas dos semanas.Según cifras divulgadas hoy por la empresa Rentrak, especializada en análisis de audiencias, "Fury", coprotagonizada por Logan Lerman, Shia LaBeouf, Michael Peña y Jon Bernthal, lideró la contienda con 23,5 millones de dólares.Se trata del mejor estreno en la carrera de su director, David Ayer, aunque los ingresos fueron menores que los obtenidos por otra cinta bélica reciente como "Inglourious Basterds", de Quentin Tarantino, también con Brad Pitt en el reparto.Por su parte, "Gone Girl", con Ben Affleck y Rosamund Pike en esta historia sobre los secretos de un matrimonio que parecía bien avenido, descendió a la segunda plaza con 17,8 millones.Por ahora, la cinta ha sobrepasado la barrera de los 100 millones en EE.UU. y va camino de convertirse en la obra más vista de Fincher en el país.En todo el mundo, ya ha ingresado más de 200 millones de dólares.En la tercera plaza y con 17 millones de dólares aparece "The Book of Life", la cinta de animación de Jorge Gutiérrez que cuenta con la producción de Guillermo del Toro.Esta historia ambientada en la tradicional celebración mexicana del Día de Muertos propone un relato en el que un joven torero se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música.La comedia familiar de Disney "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day", con Steve Carell y Jennifer Garner, logró la cuarta plaza con 12 millones de dólares.Dirigida por el boricua Miguel Arteta, cuenta cómo un matrimonio con varios hijos trata de no perder la sonrisa a pesar de sufrir un mal día en el que él busca trabajo y ella paga los errores de un evento con el actor Dick Van Dyke.El quinto puesto fue para el drama romántico "Best of Me", con Michelle Monaghan, James Marsden, Luke Bracey y Liana Liberato, que recaudó 10,2 millones, la marca más floja para cualquiera de las adaptaciones cinematográficas de novelas de Nicholas Sparks.El filme de Michael Hoffman relata la historia de dos personas que reavivan su relación muchos años después, cuando vuelven a visitar el pequeño pueblo donde crecieron.Asimismo, el estreno limitado de "Birdman", del mexicano Alejandro González Iñárritu, triunfó con 415.000 dólares en únicamente cuatro salas de Nueva York y Los Ángeles.La película ofrece el retrato de una estrella acabada del cine de superhéroes que quiere resurgir dirigiendo, escribiendo y protagonizando una obra de Broadway.

