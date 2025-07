Lanzan este viernes décimo capítulo de “Amor por kilos”

Son antigalanes. Antihéroes. Y antídotos contra el aburrimiento. Como los tres mosqueteros, son cuatro. Se trata de los protagonistas de una serie muy sui géneris, que poco a poco se ha ido colando en el gusto de los cibernautas de Guadalajara, donde se produce, pero también de otras latitudes, pues se transmite por internet sin restricciones.“Es una serie web, en este momento estamos transmitiendo únicamente por internet en Youtube, tenemos nueve capítulos al aire y se trata de tres amigos gorditos que han tenido muy poca suerte en el amor, tienen un cuarto amigo que supuestamente sabe mucho de mujeres, les da consejos que nunca resultan, o le resultan muy mal a ellos”, comenta Héctor Palma, quien es uno de los actores y además el director del proyecto y de la productora Fast Food Films.Acompañan a Palma en esta aventura Benxa Sandoval, Francisco Galindo “Balú” y Adán de la Rosa, además de un elenco femenino revestido por Flor Valencia, Ale Franco y Romina Larios.“Todo el equipo somos tapatíos, algunos hemos emigrado de Guadalajara en algún momento de nuestras vidas, pero retornamos y estamos haciendo este proyecto porque creemos que es muy importante hacer las cosas y realizarlas con talento, creatividad, y aunque ahorita no tenemos los recursos económicos, contamos con el apoyo de la gente que nos ve y se ha comprometido poco a poco con la serie, esto nos ha hecho que surjan inquietudes en otros estados de la república”, explica Benxa Sandoval y pone como ejemplo de ese interés fuera de la ciudad el haber sido invitados a una carrera de una televisora en León, Guanajuato, como elenco para apoyar a los corredores. Desde luego, sólo fueron a echar porras.“La carrera era 5k y 10k, y yo ya tengo 100 k así que dije mejor los espero”, comenta entre risas Palma. Y es que el buen humor es el corazón de la serie “Amor por kilos”.Los actores no tienen empacho en señalar que los capítulos del 1 al 8 tienen algunas fallas técnicas, pero que por fortuna a partir del noveno cuentan con el apoyo de una nueva productora que les ha mejorado el producto. “Tenemos quince capítulos escritos, grabados once, de esta primera temporada, que se estrena cada quince días, los viernes y quedan ya en la red”, añaden, y el décimo capítulo se verá por primera vez este 24 de octubre.“Aún buscamos mejorar la calidad, pero hemos ido trabajando con el apoyo de amigos, de más tapatíos con hambre, con sed de mostrar nuestro trabajo, porque no tenemos el respaldo de ninguna televisora, y es una fusión muy interesante porque Héctor dirige y escribe la serie, también nos apoyan otros escritores, y otros directores porque ya empezamos a invitar, tenemos fotógrafos que nos apoyaron, igual que los actores, el del sonido, todo esto porque poco a poco hemos convencido a la gente de que es un proyecto de calidad”.Y uno de esos convencidos es el locutor y experto en espectáculos Alejandro Martínez, quien tiene un papel muy simpático como dueño de una restaurante de alitas –tan de moda- y además “preparador físico” del equipo de fútbol al que los chicos pertenecen. Incluso el payaso Platanito también supo de su proyecto, lo invitaron y se sumó en un capítulo.“Tenemos gente que nos ve ya en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Canadá, Uruguay, Chile, se ha ido expandiendo poco a poco, afortunadamente Youtube lo pueden ver en todo el mundo”. Y esta visibilidad, desde luego, los llevó a tomar sus precauciones, pues tienen registrados todos los derechos de la primera temporada, y por supuesto, ya están pensando en la segunda.SÍGUELOS:“Amor por kilos” está disponible las 24 horas del día por Youtube, y los capítulos tienen una duración promedio de 10 a 13 minutos, por lo que es sencillo verlos cómoda y rápidamente. Sus redes sociales son las siguientes: Facebook: Amorporkilos y Twitter: @amorporkilos

