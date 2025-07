Adriana Abascal busca talentos en la moda

La conductora Adriana Abascal dijo que las participantes de la segunda temporada del programa “Desafío Fashionista Latinoamérica”, tendrán que marcar tendencia y darle un valor añadido a la moda, para poder colgarse la medalla de fashionista.La modelo detalló que esta segunda etapa sorprenderá al público, pues las cuatro concursantes demostrarán hasta dónde puede llegar su creatividad e innovación en el mundo de la moda. “Son chicas de México, Colombia y Argentina, que en seis capítulos deberán de marcar tendencia porque si no, no eres una fashionista”, comentó.Asimismo, añadió que los jueces pondrán su granito de arena, pues ponen en una coctelera muchos factores de acuerdo a sus cimientos y formación en este ámbito. “Cada juez tiene su propio concepto de lo que es el estilo de la moda, en cuanto a diversos factores como elegancia, creatividad y personalidad: en mi caso, es muy importante ver la evolución, soy una persona que ve muchísimo en donde terminas, me encanta ver cómo la gente nos escucha y cambia”, apuntó.Abascal adelantó que en cada emisión habrá diferentes jueces como el experto en moda, Fernando Toledo; la especialista Brenda Díaz de la Vega, y la diseñadora colombiana María Luisa Ortiz, entre otros. “Será un gran concurso, en el que las jóvenes lucharán por demostrar a los jueces quién podrá desenvolverse en este gran mundo, y al final podrán tener la satisfacción de ser la ganadora de ‘Desafío Fashionista Latinoamérica’ y se llevarán lo que soñamos todas las mujeres, zapatos, accesorios y ropa.“Desafío Fashionista Latinoamérica” se transmitirá los miércoles, a partir del próximo 29 de octubre, en punto de las 21:00 horas por la señal de Home & Health.

