Harán serie de televisión para honrar a Celia Cruz

La cantante cubana Celia Cruz afamada por éxitos como "La vida es un carnaval" y "La negra tiene tumbao", entre otros, quien cumpliría este martes 89 años y es recordada con la grabación de una serie de 80 capítulos, basada en su vida, desde la infancia hasta sus años de triunfo. La producción de Fox Colombia inició grabaciones el mes pasado con libretos a cargo de Andrés Salgado y Paul Rodríguez, dirigida por Víctor Mallarino y Liliana Bocanegra.Constará de 80 capítulos de 60 minutos, cuyos protagonistas son la puertorriqueña Jeimy Osorio como la inmortal Celia Cruz, Modesto Lacén, Carolina Gaitán, Judy Henríquez, Aida Bossa, Abel Rodríguez, Jonathan Islas, Agmeth Scaf, Indira Serrano y Margoth Velázquez, entre otros actores.Celia Caridad Cruz Alfonso nació el 21 de octubre de 1925 en Santos Suárez, La Habana (Cuba), hija de Simón Cruz y Catalina Alfonso, comenzó a cantar a los 14 años en concursos de aficionados. Estudió teoría musical, piano y voz en el Conservatorio Nacional de Música, y empezó a recibir reconocimientos en todo el mundo.Se integró con la Sonora Matancera en 1949. Después conoció a Pedro Knight, uno de los dos trompetistas de la agrupación, con quien sostuvo una relación que los llevaría al matrimonio, el 14 de julio de 1962, unión que duró más de 42 años.En 1960, Celia dejó Cuba para residir en México, y posteriormente en Estados Unidos. Grabó varios discos al lado de Tito Puente, con lo que despertó el interés del público anglo y europeo por la música latina, fenómeno que en los 70 llegó a conocerse como el "boom" de la salsa.En 1987 develó su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, y dos años después, ganó el primero de sus cinco premios Grammy, posteriormente acumuló dos más.Tres años más tarde la Calle Ocho de Miami se nombró "Celia Cruz Way" y, en 1991, esa ciudad le dio la estrella, honor que también le han conferido otros paseos dedicados a luminarias en San José, Costa Rica, y en la Ciudad de México.Obtuvo tres doctorados Honoris Causa de Yale, Florida International University y la Universidad de Miami. Además participó en 10 películas, entre las que destacan: "The mambo kings" y "The Pérez family".En 2000, además de recibir una serie de homenajes, ganó el primer Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Tropical, y en 2001 se le nominó nuevamente e ingresó al Paseo de la Fama del Jackie Gleason Theater of the Performing Arts, de Miami.La Fundación Celia Cruz se creó en 2002 gracias a la ayuda de su esposo Pedro Knight y de su manager Omer Pardillo."La Reina de la Rumba" cuenta en su haber con éxitos como "Cucala", "Usted abusó", "Toro mata", "Quimbara", "Vamos a guarachar", "Vieja Luna", "No aguanto más", "Oye como va", "La sopa", "Dos días en la vida", "Contrapunto musical" y "La pachanga", y su grito “¡azúcar!” la hizo inmortal.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .