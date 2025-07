Julión Álvarez cerrará las Fiestas de Octubre

Fiesta de Octubre espera marcar récord de asistencia para su cierre de actividades en el Auditorio Benito Juárez el próximo 3 de noviembre a las 20:00 al estar programada la presentación de Julión Álvarez. Los boletos tendrán un costo de 400 pesos en ruedo, en tanto la entrada general para adultos será de $30 pesos y 15 para adultos mayores y niños.“Esperemos que sea muy bonito evento con muchísima gente”, dijo el cantante al afirmar que esta presentación es especialmente para sus seguidores que no pueden pagar un boleto para verlo en el Palenque.Explicó que están preparando algo muy especial para presentarlo en el Auditorio: “Vamos a acomodar el escenario de una manera de que podamos dar un show al público, para que todos aquellos que no pueden entrar a un Palenque puedan disfrutar de lo que es más o menos este concepto”.Por su parte, el Director General del Patronato de la Fiestas de Octubre, Fernando Favela, confirmó que ya tenía mucho tiempo negociando con el cantante, pero hasta el lunes pasado lograron convencerlo y parte del acuerdo que tuvieron con él significará un gran récord de organización para personal de las Fiestas de Octubre que tendrán que transformar el ruedo en un promedio de ocho horas.“Ya hicimos arreglos especiales para que se monte un escenario al centro del ruedo y pueda asimilarse a un Palenque, además lo tendremos que hacer en tiempo récord porque habrá que desmontar el escenario que tenemos en estos momentos en el Auditorio y cambiarlo porque el que proyectamos”, señaló Favela.Julión Álvarez actualmente participa en el programa “La Voz… México” y al ser uno de los couches que más jaliscienses logró sumar a su esquipo, reconoció que se ve reflejado en ellos con esas ganas de triunfo que él tenía hace cerca de siete años, cuando cobraba tres canciones en 100 pesos. “No se me olvida”, enfatizó.Aclaro que es tal su compromiso con los nuevos talentos del país que cumplirá su promesa de apoyo, inclusive a los que se quedaron en el camino. Julión adelantó que no debería de sorprender a sus seguidores si en un futuro él y su compañera de “La Voz… México”, Laura Pausini, realizan un proyecto juntos.Al sentirse en confianza el cantante de “Terrenal”, “La María” y “Olvídame”, entre otros éxitos, afirmó que entre las cosas que se arrepiente están los excesos que ha tenido con el consumo de alcohol porque cuando toma mucho se enoja fácilmente: “No soy mala copa, más bien borracho. Me comienzo a calentar”. Aclaró que no tiene problemas con la bebida y prefiere evitar beber de más. “Hace cuatro a cinco meses le paré al alcohol”, explicó.Por último el cantante lamentó la situación que vive la Banda el Recodo por la desaparición de Aldo Sarabia, uno de sus integrantes. Comentó “siente feo”, porque además fueron Saravia y Don Mario Alvarado el vínculo para que Poncho Lizárraga escuchara a Julión cantar antes de que este fuera famoso y que estaba en busca de una oportunidad. “Pero ojalá Dios lo ayude”, finalizó.

EL DATOJulión ha cantado ante 80 mil personas en Durango y en San Luis Potosí tuvieron que cerrar las puertas de las Fiestas al congregarse entre 100 mil a 120 mil personas.

