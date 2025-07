Reconocerán a Anne Marie Métailié con Mérito Editorial 2014

Anne Marie Métailié cree en las coincidencias. “Me encontré con Jérôme Lindon, director de Editions de Minuit, y me impresionó la extraordinaria forma en que hablaba de libros. Me quise reconocer en un trabajo como el de este hombre”, recuerda Anne Marie, quien desde hace más de 30 años ha desempeñado una labor como editora que le ha valido el Reconocimiento al Mérito Editorial 2014 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Es una alegría esta distinción al trabajo que he realizado durante 35 años. Es un gusto saber que editores que admiro me han reconocido. Este es un oficio formidable. Lidias con cuestiones intelectuales, con lo económico y, además, fabricas un objeto. El objeto te permite actuar en el mundo, el libro te permite expresarte en el mundo”, dice sobre el homenaje que recibirá el próximo primero de diciembre, a las 19:30 horas, en el Auditorio Juan Rulfo de la FIL Guadalajara.

El catálogo de Métailié está compuesto por más de 800 títulos de 193 autores, provenientes de 23 países, particularmente latinoamericanos. “En América Latina hay 24 sensibilidades diferentes. Tengo que publicar fuera del mainstream, libros que puedan tocar la imaginación de los lectores de una manera diferente, mostrar que no existe sólo una manera de ver el mundo”.

Descubrió a Borges y a Vargas Llosa en su época universitaria en la Sorbona. Luego a Luis Sepúlveda, y más tarde a Saramago y Lobo Antunes. “La latinoamericana era una literatura viva, que no era el caso de los franceses, sus temas eran abstractos. En Brasil, por ejemplo, había libros importantes para mí, pero que no se encontraban en las librerías de Francia; entonces decidí publicarlos. Me gusta la literatura de la gente que ha vivido, que ha pasado por la historia”, puntualiza Anne Marie.

El Reconocimiento al Mérito Editorial fue instituido por la FIL en honor al argentino Arnaldo Orfila Reynal, con la intención de destacar la visión y el oficio de esta figura fundamental en el mundo de los libros. El veredicto es responsabilidad de un comité internacional integrado por los editores reconocidos en años anteriores y Peter Weidhaas, director honorario de la Feria del Libro de Frankfurt.

