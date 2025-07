Annabelle no se anda con juegos

Aunque poca incidencia tenía en el argumento de “El conjuro”, el aclamado filme de terror de 2013 que contaba la supuesta historia real de una familia asediada por fuerzas sobrenaturales en los años 70, la aterradora muñeca poseída Annabelle se convirtió en uno de los elementos más icónicos de aquél filme y ahora vuelve en su propio filme.La historia transcurre en el año 1967 y se centra en John y Mia (Ward Horton y Annabelle Wallis), una pareja que espera a su primer hijo. Cuando Mia añade una peculiar muñeca a su colección, cosas extrañas y perturbadoras comienzan a suceder alrededor de la pareja.Si bien el director de “El Conjuro”, James Wan, no pudo dirigir esta película debido a su compromiso con “Rápidos y Furiosos 7”, sí la produce, dejando la silla de director a John R. Leonetti, quien trabajó en “El conjuro” como director de fotografía.“He sido muy afortunado de tener a John a mi lado, filmando en la mayoría de mis películas, así que fue una transición natural el que John dirigiera ‘Annabelle’”, asegura Wan.“Su estilo visual, su pasión por esta historia y su habilidad innata de conectar con el elenco y el equipo, fue el pack completo. Tuvimos mucha suerte de tenerlo en esta película”.A Leonetti, quién elaboró los espeluznantes planos para Wan en las películas “El conjuro” e “Insidious”, entre otras, le intrigaban los orígenes de la muñeca siniestra y transmitir eso a través de la pantalla, esta vez como director.“Soy un gran fanático del horror”, dice Leonetti, “también me encanta colaborar con James y Peter y me siento muy emocionado de que hayan confiado en mí para que tomara el mando. No podía esperar a traer todo lo que había sentido cuando filmé con James, que es el maestro de los sustos, y utilizarlo en este proyecto”.Cuando estaban filmando la película de “El conjuro”, Wan y el productor Peter Safran habían contemplado la idea de que la muñeca poco inocente, necesitaba su propia película.Wan, a quien siempre le ha fascinado el caso de Annabelle, dice: “Sabemos que es tan mala que después de todo este tiempo, tiene que seguir encerrada… ¿pero, cómo terminó así?”La original

Se dice que la verdadera muñeca Annabelle, fue comprada en una tienda de segunda mano como regalo de cumpleaños para una estudiante universitaria en los años 70. Ella atormentó a su dueña y supuestamente se movía sola, escribía notas de papel, mintió sobre su identidad, arañó y rasguñó a los vivos y la culpan al menos de una muerte. Annabelle actualmente descansa en una vitrina en el Museo de lo Oculto de los Warren en Connecticut, detrás de un cartel que dice “Advertencia: No Abrir”.Esta muñeca no era de porcelana como se muestra, está hecha de trapo y fue fabricada por 'Raggedy Ann Doll'.Habrá más conjuro

Tras el éxito obtenido como productor de “Annabelle”, precuela de “El conjuro”, y como director “La noche del demonio” y “El conjuro”, James Wan dirigirá la continuación de esta última cinta. Se comenzará a rodar el próximo año para darse tiempo de concluir sus compromisos con el estudio Universal para la gira de promoción de “Rápido & Furioso 7”, que se estrena en abril de 2015.EL DATO“Annabelle” costó 6.5 millones de dólares y su recaudación mundial ya alcanza más de 75 millones.cc

