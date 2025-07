Podrían quitar nombre de Onésimo González a festival

La edición 17 del Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González, a realizarse del 24 de octubre al 2 de noviembre, podría ser la última en llevar el nombre del reconocido coreógrafo y director, así lo informó su viuda Sonia Margarita Salcedo Gómez y su hija Itzel Endrina González Salcedo en una rueda de prensa convocada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA).“Esperemos que las autoridades estén dispuestas a dialogar y a que lleguemos a un equilibrio, conservando en el festival la visión, filosofía y presencia de Onésimo González, si no hay respuesta buscaremos que esté presente de otra forma y en otro lugar”, puntualizó Salcedo González.“Con esta nueva administración el Festival de Danza Contemporánea Onésimo González ha sufrido muchos cambios que a mi parecer están incurriendo en un daño moral para la familia y para la imagen y personalidad que en vida tuvo el Maestro”, agregó lamentando que se le entregarán 100 mil pesos a una compañía francesa que recién canceló su visita al Festival y que en su lugar quedara el Joven Ballet de Jalisco.“¿Qué pasó con ese dinero?”, cuestionó, “la gota que derramó el vaso es que la decisión tomada por la Secretaria de Cultura (Myriam Vachez), de que a falta de la compañía francesa se clausure con la presentación del Joven Ballet de Jalisco y toda la publicidad que he visto es con fotografías de esta compañía. La programación menciona un programa del Joven Ballet bailando contemporáneo, lo cual considero una gran falta de respeto para la comunidad dancística y el propio Festival”.Agregó que respeta y reconoce la labor del Joven Ballet, pero es “totalmente ajeno al Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González. Además criticó el protocolo del evento ya que, dijo, el año pasado no se hizo una inauguración oficial y se hicieron cambios de sede sin explicaciones. “El festival se ha vuelto elitista y excluyente”, señaló en el encuentro con medios y acompañada de personajes de la escena artística.La hija de Onésimo, Itzel González, aclaró que no buscan “tumbar cabezas”, sino exigir que las autoridades hagan su trabajo: “no me interesa que salga nadie porque inclusive puede entrar otro peor, deben entender que son funcionarios públicos y están al servicio de nosotros…”.Afirmó que a partir de la nueva administración ha podido apreciar que las bases, conceptos y propuestas del Festival se han modificado: “dejaron de lado en principio la ideología y sentir del maestro... la ideología de Onésimo era ser incluyente, para él tenían derecho de bailar los profesionales que tienen una carrera de 20 años, pero también había espacio para los jóvenes que estaban estudiando… para que este festival funciones tienes que ir a las entrañas de Onésimo”.Itzel González Salcedo señaló que ha buscado un diálogo con las autoridades correspondientes como Sandra Soto, Coordinadora de danza, y Myriam Vachez, Secretaria de Cultura, pero no ha tenido éxito.

