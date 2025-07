Acusan a Parisotto de discriminación laboral

Músicos de la de la Orquesta Filarmónica de Jalisco denunciaron hostigamiento por parte de su actual director. Aseguran que son varias las violaciones a sus derechos en los que ha caído el canadiense y que ha desplazado a por lo menos 18 músicos entre principales, co-principales y músicos de fila que han sido sustituidos por músicos extranjeros.Nury Ulate Solís, encabezó la rueda de prensa en la que presentaron la denuncia pública. “No sabemos si Vachez (secretaria de Cultura), está enterada de lo que sucede. Pero a todos los que no quiere dentro de la Orquesta, nos acusa de ser malos músicos y de no tener la capacidad que se requiere y eso es muy cuestionable”.Explicó que a algunos los quitó por completo de sus puestos, como en su caso. Señaló que ella tuvo una diferencia con él, mandándola a descansar cuatro semanas. Al pedir explicación fue citada en su oficina en donde se encontraban altos administrativos, entre ellos Myriam Vachez.“Él me dijo que era muy mal músico y comentó a la doctora que mientras él estuviera de director artístico, no quería trabajar conmigo como flautista principal. Yo le ofrecí tocar solamente cuando vinieran directores invitados, y me dijo que no porque no dejaba crecer a las maderas y que era dañina para la Orquesta. Vachez se quedó callada y después comentó que no se me iban a violentar mis derechos laborales y que me iban a seguir pagando. Yo le dije que yo no aceptaba porque soy una persona muy honesta y no me gusta que me paguen por estar en la casa. Además eso se llama ‘aviaduría’ y está penado en toda la República”.Por su parte Carlos Ramírez, lamentó los casos de discriminación que se han presentado en la Orquesta en contra de músicos mexicanos. “Yo soy clarinetista co-principal, básicamente desde que él llegó nos dijo ‘los que están aquí, no sirven, los mexicanos que valen la pena están en el extranjero’. Para mí ese ya es un caso muy claro de discriminación. También ha ido relegando a los compañeros, que de estar en su posición los cambia de lugar. Hay algunos compañeros que desde enero o febrero ya no están con nosotros como Salvador Hoyos y Federico Palacios, ellos ya no están trabajando. Además están trayendo puros extranjeros, son como de 28 a 30 músicos, pero hay semanas en las que han traído hasta 40”.Explicaron que los gastos de la OFJ podrían estarse triplicarse al erogarse el salario de los músicos de base que no están en el escenario, el sueldo de los suplentes extranjeros y sus viáticos.

