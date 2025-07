Anuncia SC el XII Festival Internacional de Danza Contemporánea

Del 24 de octubre al 2 de noviembre se realizará en la ciudad el XII Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González, el cual, además de la participación de cuatro grupos de Jalisco, ocho nacionales, también incluye un programa académico y una serie de conversaciones que pretenden dimensionar el trabajo de la danza contemporánea a nivel nacional. Las actividades son gratuitas.

“Son propuestas muy arriesgadas con un lenguaje propio. Eleno Guzmán (curador) se enfocó en que los espectadores del estado vivan experiencias significativas; que se traduzcan en detonadores de nuevas emociones y pensamientos que enriquezcan su vida cotidiana”, comentó Sandra Soto, Coordinadora de Danza.

La inauguración se llevará a cabo en el Teatro Degollado con la coreografía “What the body does not remember”, de Wim Vandekeybus, a cargo de la compañía Última Vez (Bélgica) este 26 de octubre, a las 19:00 horas. También conforman el programa compañías del DF, Jalisco, Sinaloa y Yucatán, además de la invitación Institucional como parte del programa Creadores en los Estados y el Joven Ballet de Jalisco como invitado especial.

Entre las novedades de este año es la implementación de las plataformas: La danza emergente, Panorama Contemporáneo, Plataforma de Danza Experimental y la Plataforma de Danza Experimental. “Hemos preparado, a través de la curaduría del jalisciense Eleno Guzmán, una mirada a Europa, porque se pretende gestionar con instituciones como el Instituto Francés”, agregó Soto.

“Es una edición en la que por primera vez contamos con un curador experto en una circulación de la danza a nivel internacional; Eleno Guzmán, también bailarín que, a través de un grupo de experto, nos hacen llegar propuestas de alto rendimiento y que nos da la posibilidad de inaugurar con uno de los grupos y una de las apuestas más importantes en los últimos años en danza contemporánea”, dijo Álvaro Abitia Cuevas, Director General de Desarrollo Cultural y Artístico.

Para consultar el programa completo, visita la página web: www.cultura.jalisco.gob.mxEl Dato

El festival lleva como reconocimiento el nombre del bailarín, coreógrafo, maestro y formador de bailarines Onésimo González, quien dedicó 40 años de su vida a consolidar la presencia de la danza contemporánea en el estado de Jalisco.

Surgió en el año 1999 y forma parte de la Red Nacional de Festivales de Danza, en el que han participado compañías y agrupaciones de países como Italia, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Paraguay; además de España (2013) y Francia (2014).

cm

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .