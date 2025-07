El jalisciense Marcos Razo se une a la gira del Buki

El ganador de “La Voz… México” 2013, Marcos Razo, recibió invitación de su excoach Marco Antonio Solís “El Buki” para unirse a su gira a partir de noviembre. Visitarán México, Argentina y Uruguay, comentó el jalisciense en exclusiva a La Crónica de Hoy Jalisco.“Ya me llamó y me pidió que esté listo, todos esos lugares que vamos a visitar son plazas donde lo quieren mucho, imagínate lo que significa para mí esta invitación”, dijo el cantante.Además de invitarlo a la gira, el Buki le mandó pedir la canción “El Legado”, que Razo escribió para su mamá. La letra fue escrita en marzo del 2010: “No sé qué vayamos hacer con ella, porque había planes de grabar a dueto una canción en el disco que él me va producir, desconozco si será ésta. Estoy muy contento y con la fe puesta en Dios de que todo va a fluir de manera positiva. Independientemente de cuál canción elija, es todo un honor poder cantar con él, la gente también me lo dice siempre y más porque no todos los días hace eso. Pero si pudo Enrique Iglesias, porque yo no”.El Buki y Razo perdieron a sus madres el mismo año, con una diferencia de 12 días. En los conciertos donde le ha al tocado a Razo alternar con el Buki, esa es la canción con la que abren y cierran el show porque, afirmó, la gente la pide mucho.Actualmente los ganadores de “La Voz… México”, se encuentran de gira por el país y en espera de que se les una el triunfador de la actual edición. En tanto, Razo disfruta una etapa diferente en su vida al estar a punto de salir a la venta su primer disco de estudio con banda, el primer sencillo es “Corazón parrandero” y ya salió a la venta hace un par de semanas.“El material completo sale el próximo 23 de noviembre. Espero que lo compren, porque si no, no voy a comer”, mencionó.La producción saldrá bajo el sello Fonovisa Records, contiene tres temas inéditos de Espinoza Paz, entre ellas “Cupido” y “El original”. Razo reconoció que le costó trabajo la grabación.“Ya había grabado antes, pero nunca a nivel profesional. Ahí cuidan hasta el más mínimo detalle. Te soy honesto, me costó mucho trabajo”, enfatizó.Acostumbrado a trabajar desde tempranas horas en la obra al haber sido albañil ahora se le hace extraño la nueva vida que tiene por delante en la música: “Me siento como si fuera muy flojo porque me levanto y quiero correr a trabajar, pero ahora tengo que esperar los fines de semana para las presentaciones y acudir a compromisos de trabajo programados. Mi esposa me dice que ya trabajé mucho y ahora me toca disfrutar, pero la verdad no me acostumbro. Pero tiene razón cuando me recuerda que está en puerta la promoción del disco y la gira con el Buki y seguramente serán pocas las hora que podré dormir”.Al cuestionarle cómo ha cambiando su vida desde que ganó el concurso de talentos de Televisa, comentó que dio un giro total incluso para el esparcimiento.“Mi vida ha cambiado totalmente, ahora nos damos la chanza de poder salir entre semana a pasearnos y antes esperábamos el fin de semana y que me fuera más o menos en la obra para podernos dar un gustito. Gracias a Dios ahora si hay vamos avanzando. Yo nunca dejé de cerrar, toqué muchas puertas y me las cerraron. Como dije siempre, los tiempos de Dios son perfectos y no hay que desesperarnos”, apuntó.

EL DATOHubo ocasiones en las que Marcos Razo, siendo albañil, tenía en su bolsillo solamente 20 pesos para terminar la semana y para evitar pagar camiones caminaba largas distancias.

