Una tristeza, cambiar el nombre: Abitia

Afirma Álvaro Abitia, director general de Desarrollo Cultura de Jalisco, que sería una tristeza que el Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González cambie de nombre por decisión de la familia del bailarín y coreógrafo. Recuerda que en su momento el artista también fue innovador con sus propuestas tal como las que se presentarán este año en la edición XVII.“Están en todo su derecho de plantearlo y nos vamos a ver próximamente con ellos para escuchar sus razones. Nosotros tenemos la obligación de poner atención a sus planteamientos, de hecho se han registrado un par de acercamientos a través de la Coordinación de Danza”, apuntó.“Los motivos que han dado es porque, afirman, se ha atentado en contra de la filosofía del maestro. El mismo maestro en su momento fue muy criticado por sus planteamientos en su tiempo. Yo creo que es cuestión de sentarnos y dialogar. Me gustaría que vean el programa y se darán cuenta de que hay una representación de los lenguajes contemporáneos muy bien consensuados”.Dijo que la danza contemporánea es un lenguaje vivo y revolucionario, se construye constantemente y está en permanente evolución. “Lo que yo reconozco del legado del maestro Onésimo es precisamente eso, atreverse, ser diferente y hacer cosas que quizá mueven de lugar. Pero eso da la posibilidad de que las propuestas estén en movimiento constante”, enfatizó.Abitia expresó que se les había invitado a los familiares para participar en algunas mesas y habrían quedado de presentar una propuesta de presentación de un grupo, pero dijo desconocer si al final entregaron el proyecto o no. “Era una propuesta para que unos jóvenes presentaran algunas coreografías del maestro”.Sandra Soto Regalado, coordinadora de Danza, mencionó que al concluir el Festival se pondrán en contacto con la familia para ver si logran persuadirlos de dejarle el nombre del maestro al evento.La edición XVII del Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González contará con la participación de cuatro grupos de Jalisco y visitantes, entre ellos del Distrito Federal, Monterrey, Yucatán y una compañía belga. Las actividades son gratuitas, dan inicio este viernes y concluyen el próximo 2 de noviembre. El espectáculo inaugural será en el Teatro Degollado el domingo 26 con “What the Body Does Not Remember”, coreografía de Wim Vandekeybus, de la Compañía Última Vez (Bélgica).

