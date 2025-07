La inocencia de los niños sigue siendo la misma que la generación de “Juguemos a cantar”, aseguró la actriz y cantante Lolita Cortés, quien participó en ese concurso en 1982 con la canción “Don Quijote y Sancho Panza”. Dijo que fueron años muy buenos donde hizo buenos amigos.“Te lo digo honestamente, yo creo que hoy mañana y siempre la inocencia depende no del niño, depende del papá. ¿Qué es lo que tú les estás enseñando a tus hijos?, ¿Qué es lo que tú le permites a tus hijos ver?, ¿Qué les estás permitiendo escuchar? ¿O les compartes de música? Eso depende del papá, no del niño. El niño es inocente y la inocencia no cambia, no varía”.Señaló que el problema es el nuevo rol de vida donde ambos padres trabajan y dejan a los niños expuestos a una computadora en vez de jugar con él. “Eso es todo, la inocencia, no cambia”.Lamentó que haya padres que quieran vivir su sueño frustrado de artistas a través de sus hijos presionándolos para entrar a un mundo que no los apasiona.Al cuestionarle si hacen falta artistas infantiles respondió con una negativa: “Te lo pongo así, cuando mi hijo Balón (así le dice a su hijo Mariano) tenía 2 años había Cartoon Network y tan, tan. Ahora ¿hay cuántos canales para niños? Ocho, nueve, 10. No, no es que falten, es que estamos mal orientando a nuestros hijos. Es así de simple, tú decides”.Enfatizó que no faltan artistas infantiles “faltan padres más dedicados”, que les dediquen tiempo a sus hijos.Estrena disco en noviembre

Lolita Cortés lanzará a la venta el próximo mes de noviembre su nuevo disco “Yo sin él”. El material está grabado totalmente en vivo porque no le gusta entrar al estudio. Y aunque no quiso adelantar qué temas incluye, sí confesó que en el pasado esas mismas canciones no le causaban ninguna sensación, pero al grabarlas le removieron muchas fibras internas y recreó vivencias al volver a escucharlas.“Algo que quiero dejar muy claro es que no estoy pretendiendo ser la primera artista, ni popera, ni la primera cantante en México. ¡No!, ya no me interesa. Éste es un capricho y entonces va a salir porque yo quiero. No me interesa lo de la payola, no estoy interesada en esto. Estoy interesada en cantar y hacer shows. Lo que estamos tratando es ponerlo en las tiendas departamentales”.Confirmó que tienen preparada una estrategia de promoción por Internet para que la gente lo conozca el material que ella misma produjo.Hoy hay más “Mentiras”

El Musical más importante del momento, “Mentiras”, está a punto de cumplir 6 años y ayer presentó sus primeras dos funciones programadas en el Teatro Galerías.Lolita Cortés, Kika Édgar, Marta Fernanda, Paola Gómez y Alex Brizuela, confirmaron estar sorprendidos por la pluralidad de públicos que atrae la obra. Dijeron que “recordar es volver a vivir”.“Porque a todos nos han roto el corazón y sufrido por un amor, son cosas que pasan, entonces de alguna forma te identificas”, dijo Paola Gómez, sí sorprende que los niños de repente vayan al teatro y estén en primera fila con un pulmón que ya lo quisiéramos cualquiera de aquí, eso sí sorprende mucho. Eso es este garbanzo de a libras que es ´Mentiras’, que está tan bien escrita y tan redonda, que le gusta a la gente”.La historia gira en torno a un asesinato, un extraño testamento y la participación de cuatro mujeres, un galán y una visitante. Desde el primer minuto el público se adentra al mundo de los 80´s. “Mentiras, el musical” se vuelve a presentar hoy en el Teatro Galerías a las 18:00 y 21:00 horas.

