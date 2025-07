Presente el Coro Filarmónico de Praga en los martes de Música y Ópera

Los Martes de Música y Ópera, que organiza la Secretaría de Cultura de Jalisco a través de la Dirección de Música, estarán de manteles largos para recibir al Coro Filarmónico de Praga, que ofrecerá un concierto con temas de Johannes Brahms y Antonín Dvořák, el próximo 28 de octubre a las 20:00 horas, en el Teatro Degollado.

La agrupación surgida como un coro amateur de la radio checoslovaca en 1934 y establecido como un coro profesional en 1953, cuenta con un amplio repertorio y una gran calidad interpretativa, la cual quedó constatada en algunos de sus últimos trabajos, como la nueva producción del festival escénico sacro Parsifal, del compositor Richard Wagner, que se presentó en el Teatro Nacional de Praga, o la interpretación de La Sinfonía No. 8, de Gustav Mahler, que presentaron en Praga, Hannover y Hamburgo.

El programa del concierto estará compuesto en la primera parte por los temas Moravian Duets op. 32, Three Male Choruses on Folk Texts op. 43 y In Nature's Realm op. 63, de Antonín Dvořák, mientras que la segunda parte estará dedicada a Johannes Brahms con piezas, como Against the Stones the Stream Rushes, O Women, O Women, Like the Evening's Lovely Red, The Green Hops Vine, Quite Fair And Contented y When Your Eyes Look at Me, entre otras.

El Coro Filarmónico de Praga tiene en su haber una innumerable cantidad de grabaciones con las disqueras más importantes del mundo y mantiene colaboraciones regulares con orquestas, como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, la Orquesta Sinfónica de la BBC, así como con las orquestas sinfónicas de Boston y San Francisco.El Dato

La entrada al concierto es gratuita con boleto de cortesía. El cupo es limitado, por lo que recomendamos llegar al Teatro Degollado con hora y media de anticipación.

cm

