Reeditan el documental de Metallica

La aciaga elaboración del disco "St. Anger" (2003), que llevó a Metallica a su "casi desintegración total", vuelve al primer plano con la reedición el próximo 25 de noviembre del documental "Some kind of monster", por primera vez en formato digital y material inédito.

Esta producción, dirigida por Joe Berling y Bruce Sinofsky y ganadora del premio Independent Spirit al mejor documental, hace un seguimiento a la banda a través de "sus años más turbulentos", informa la nota de prensa de Universal Music, con "una mirada increíblemente cruda e íntima a las vidas y mentes" de sus integrantes".

"La lucha contra la adicción, su vida doméstica y su relación con los fans" son algunos de los aspectos en los que se centra "Some kind of monster", que fue editado originalmente en 2004 y que ahora regresa al mercado en varios formatos (doble DVD, Blu-Ray+DVD y el citado formato digital), acompañado de material extra.

Se trata de "Metallica: This monster lives", 25 minutos con entrevistas y material de archivo dedicados al lanzamiento en el Festival de Cine de Toronto de 2013 de la segunda película del grupo, "Through the never".

Autores del disco más vendido de los últimos 20 años, el llamado "Black album" (1991), llevan años en el dique seco en cuanto al lanzamiento de material inédito. Sus últimas grabaciones se remontan a 2011: el experimental "Lulu" (2011), junto a Lou Reed, y el EP "Beyond magnetic" (2011), con material desechado de la grabación de "Death magnetic" (2008), su último disco de estudio como Metallica.

cm

