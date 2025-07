Tapatíos se enamoran de los gatos cantantes

Aunque dejen peluche, los jaliscienses los adoran, se trata de los gatos de la obra “Cats”, el musical más importante de todos los tiempos. Tras su paso por segunda ocasión por Guadalajara reunieron a los amantes del teatro de varias generaciones, desde los que habían visto la puesta en escena hace 20 años, hasta nuevos actores en preparación.En su segunda visita de gira a la ciudad, Rocío Banquells y Lila Deneken fueron las encargadas de darle vida y su propia personalidad a Grizabella, la gata vieja que se gana la oportunidad de una vida jelical. El gran trabajo que realizan los más de 32 gatitos fue reconocido en el 2013 por la UNESCO con la medalla “Mi vida en el Teatro”.Luis Gerardo Quiroz, es el productor que logró traer nuevamente al país la vida de los gatos que en la adaptación de sus diálogos reflejan la cultura mexicana. Y bien lo ha dicho Quiroz, el mejor premio que puede recibir es el reconocimiento del público.“Es una obra muy buena y claro que la recomiendo. Me encantaron los vestuarios y como bailaron, la música esta sensacional. Es la primera vez que venimos, pero no quisimos perdérnosla porque sabíamos que era el mejor musical de Broadway. ¿Te digo algo?, lo comprobamos”, dijo Katy Reyes.“Estoy en segundo grado de secundaria y mi personaje favorito es Grizabella. Yo soy fanático de ‘Cats’ y a demás estudié actuación en una escuela que se llama Calle 42 y ahí nos habían hablado de ella. Ahora que los vi quiero definitivamente ser actor y alguna ver estar ahí, en el escenario haciendo el tercer regreso de la obra. Además, el mensaje central es lograr tus sueños, buscar lo que realmente quieres, aunque todo esté en contra. Los bailes son difíciles por las posturas de los gatos, pero claro que se puede”, explicó Alexis.“Tengo 15 años de edad y es la segunda vez que vengo a verla, estuve aquí en febrero y me fascinó. Vi diferente la canción de ´Recuerdos’ de Grizabella, le cambiaron la letra. Yo soy muy fan de ‘Cats’ y me sé toda la obra, todas las canciones, los personajes, me gusta mucho el teatro. La vez pasada estaba Lila Deneken. Les pongo un diez y definitivamente tiene calidad de Broadway”, dijo Paulo.“Yo vi la obra en el Galerías hace 20 años, cuando llegabas y las paredes también eran un basurero por eso sabía que era una excelente producción”, señaló Virginia Jiménez de Calderón.cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .