Diego Torres prepara disco

El cantante argentino Diego Torres dijo que se encuentra preparando un nuevo disco que saldrá en 2015 y que en el plano actoral hizo una película que se estrenará en enero próximo."Estoy trabajando en ambas profesiones. Estoy terminando de componer las canciones y trabajando en los arreglos y en la producción del disco", señaló Torres en una visita a Miami esta semana."Son canciones inéditas que plantean temáticas muy diferentes, en las que se habla de sentimientos, de pensamientos que uno tiene de este mundo real que nos toca vivir", afirmó el intérprete de "Color y esperanza".Apuntó que el disco se graba entre Miami (Estados Unidos) y Buenos Aires (Argentina) con "mucha honestidad y con mucho compromiso trabajando en las canciones".Torres, de 34 años, apuntó que en este proyecto está trabajando con el productor Julio Reyes, con quien no había trabajado antes y con Rafael Arcaute, con el que trabajó en el disco anterior titulado "Distinto", en 2010.El ganador del Grammy en 2003 por el álbum Un mundo diferente dijo que este disco "busca por un lado renovar el sonido y por el otro mantener la identidad de uno, lo que es un hermoso desafío".En el plano actoral dijo que estuvo haciendo una película este año que se estrena a finales de enero de 2015 que se llama "Papeles en el viento".La cinta fue escrita por Eduardo Sacheri, el mismo escritor de El secreto de sus ojos, que ganó el premio Oscar de la Academia de Hollywood, como Mejor película en lengua no inglesa, en 2010."En México me conocen más como músico, pero también estoy haciendo cine", señaló Torres, cuya trayectoria actoral incluye seis cintas y tres obras de teatro.

cm

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .