En busca de “La llave mágica”

Al entrar en la recta final las actividades de las Fiestas de Octubre, la Coordinadora de la Canica Azul, Adriana Ulloa, invita a la población a no perderse la oportunidad de encontrar “La llave mágica”. En este lugar podrán ver desde magos, gigantes, hadas, duendes, príncipes, princesas, un pegaso y hasta un cíclope de cinco metros.“Tanto niños como adultos se impresionan con la primera sala con los magos que tienen cinco metros de altura. En otra sala se encuentra el cíclope, que también tiene cinco metros de altura, y hay figuras muy grandes, como el gigante que mide seis metros y medio, pero al estar sentado se aprecia la mitad de su tamaño. Los orcos miden cuatro metros de altura, mientras que los piratas miden 90 centímetros. Hay hasta un dragón, sin olvidar a los príncipes, princesas y caballeros, personajes de los cuentos”, explicó la Coordinadora.Todas las salas cuentan con una narración que lleva un hilo conductor explicando la relación de los personajes con la mitología y los cuentos.“La intención que tenemos es decirle a la gente que ‘La llave mágica’ es el poder de soñar y como la imaginación puede visitar todos esos mundos fantásticos escritos en los libros y en los cuentos. Es la fantasía pura y ligada con nuestra propia realidad”, detalló Ulloa.El día más ocupado hasta el momento fue el 12 de octubre, con un promedio de 15 mil asistentes. La visita regular es de aproximadamente 3 mil personas.“Fue una afluencia masiva desde las 11 de la mañana que se abrió, no pudimos parar. Las filas no se terminaron hasta la noche”, señaló.Vandalismo

A pesar de ser una zona para la recreación infantil el vandalismo se ha hecho presente, lamentó la titular del área de diversión.“Si tú vas escuchando y viendo entiendes perfectamente la narración. Pero hay personas que intencionalmente se suben a los escenarios y te causan daños. Casi al inicio de la Feria unas personas le dieron navajazos a algunas mantas del laberinto del minotauro y la sala del cíclope. El costo de la reparación no es lo grave, el problema de fondo es por qué dañar algo que se creado para todos. También están las fallas mecánicas de los mismos aparatos y hay que repararlos… Ya tuvimos que cerrar en una ocasión la Canica para hacer las reparaciones”, destacó.

El datoEl recorrido tiene una duración de 20 minutos, son 12 salas en las que se encuentran figuras en colores fosforescentes iluminados con luz negra. Las puertas se abren de lunes a viernes de 11:00 a 21:00 horas y los sábados de 10:00 a 21:00 horas.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .