Presenta Chris Botti sus “Impressions”

La noche de este domingo 26 será para abrir los sentidos a la música de Chris Botti, considerado por la crítica de su país y la internacional como uno de los intérpretes y compositores más originales.Botti comenzó su carrera acompañando a grandes como Frank Sinatra y Buddy Rich, con quienes se embarcó en una breve gira tras interrumpir su educación universitaria. El resultado de tal experiencia obsequió a Botti dos de sus cómplices musicales más certeros, además del arrojo necesario para apostar cuanto tenía a su pasión por la música.Después, cultivó una amistad con nadie menos que Natalie Cole. A su lado revivió la magia de un jazz subjetivo y volátil, mismo que habría de perfilar, en gran medida, la conducta sonara de sus dedos.Sus propias composiciones fueron grabadas por la casa Verve, música considerada como lúdica y emotiva. Entre 1995 y 2000, el estadounidense se perfiló como una figura imponente y creativa. Con Verve grabó tres álbumes: “First wish” (1995), “Midnight without you” (1997) y “Slowing down the world” (1999).A la par formó parte del grupo Bruford Levin Upper Extremities (B.L.U.E), al lado del bajista Tony Levin, y se encargó de componer la banda sonora de la película “Caught” (1996). Tiempo después tuvo otra de sus más grandes colaboraciones, al viajar junto a Sting como parte de su proyecto solista.En 2001, gracias a Bobby Colomby, grabó su primer disco para Columbia Records, con quienes ha permanecido desde entonces. “Night sessions” (2001), “When I fall in love” (2004), “To love again: the duets” (2005) y “Chris Botti in Boston” (2009) son sólo algunos de los once títulos bajo esta casa productora.Con “Impressions” (2012), Botti goza de la colaboración de Mark Knopfler (“What a wonderful world”), Caroline Campbell (“Oblivion”), David Foster (“Summertime”), Herbie Hancock (“Tango suite”) y Vince Gill (“Losing you”), y se adjudica el Grammy por Mejor Álbum Instrumental Pop en 2013.La tapatía Valentina González sera la invitada de casa y a la vez anfitriona para conducir al público por un concierto lleno de magia. Nacida en 1980, ha cantado desde niña y educado su voz en distintos géneros, desde el jazz hasta el cante hondo, estudiándolo en San Francisco el primero y en Sevilla el segundo. Esta noche, la cita es a las 20:00 horas, y aún hay boletos de $250, y algunos pocos de $1,100.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .