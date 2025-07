El Hell & Heaven enloqueció a los amantes del metal

Después de la polémica por la que atravesó este año, por fin se realizó el Hell & Heaven Metal Fest 2014 en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, que se llenó de atuendos en su mayoría en color negro, desde el mediodía del sábado cuando empezaron a llegar los fanáticos del metal al recinto.Con más de 30 bandas que se presentaron en el festival de metal, los seguidores de este género disfrutaron de nuevos talentos y de bandas ya consagradas como la agrupación mexicana Sekta Core, que fue la encargada de inaugurar el escenario Heaven Stage, para dar inicio a las actividades del encuentro.Pasadas las dos de la tarde salió al escenario Makina, banda que fue bien recibida por el público, que no dudó en mover sus cabelleras largas al ritmo de los acordes de la música, mientras que en otro escenario se encontraba Avatar, además de Alaydha y Leprosy invadieron los otros dos escenarios de los cinco que se instalaron en el lugar.Las horas transcurrieron y el espacio de los dos escenarios principales, que se intercalan para presentar a alguna banda, ya contaba con más audiencia que bailaba al ritmo del metal, dejando con la minoría a los tres escenarios restantes.En el escenario Hell se presentó la banda Overkill, quienes ocasionaron que los asistentes festejaran el evento con algunos movimientos de cabeza, y que el color negro que predominaba en todo el lugar fuera más evidente cuando el sol comenzó a meterse.Minutos después de la participación del grupo mexicano Transmetal en el True Metal Stage, aparecieron los integrantes de Havok: David Sánchez, Pete Webber, Reece Scruggs y Mike Leon, quienes a pesar de los fuertes rayos de sol rockearon con todo su potencial, la banda estadunidense ofreció una presentación llena de energía.Gritos ensordecedores, un ritmo acelerado dirigido por la batería, fue lo que abundó en esta presentación.El metal emanado de más de 30 bandas en cinco escenarios diferentes del Hell & Heaven Metal Fest provocó que miles de personas armaran el slam en cada canción.Asistentes jóvenes y veteranos se conjuntaron para bailar a su modo los éxitos de Annihilator, Angra, Overkill, U.D.O., entre otros proyectos que se han conjuntado en el encuentro musical.Luego de la actuación de Anhilitator, que emocionó a la audiencia provocando un círculo de slam principalmente en el sector general del público con temas como “Brain dance”, la banda estadunidense de Rob Zombie tomó el escenario del Festival Hell & Heaven.Pasadas las 19:00 horas, el Himno Nacional sonó en la tarima principal del festival a la espera de Robert Bartleth, quien luego de tres canciones se bajó del escenario para compartir su energía con la audiencia que ya había llenado la zona preferente del escenario Heaven.Con una escenografía en azul, el cantante pidió “silencio” en español para hacer sonar la batería de su banda y el llamado para que los eufóricos fans se unieran en un grito repetitivo.El cierre

Minutos después de las once de la noche, la banda comandada por Gene Simmons encandiló a la concurrencia que esperaba sumarse a la celebración por los cuarenta años de Kiss, con las caras pintadas, a lo que la banda respondió colocándose el sombrero mexicano que circuló entre la muchedumbre. La nostalgia no faltó, pues muy probablemente este sea el último concierto de la banda en nuestro país. Luego de 14 temas clásicos, la banda cerró con “Shout It Out Loud”, “I Was Made for Lovin' You” y “Rock and Roll All Nite” en un energetic encoreKorn y Limp Bizkit también desbordaron los ánimos de un festival que ha llenado la red social de sus organizadores de comentarios de agradecimientos, compartiendo cientos de veces las fotografías subidas a su perfil, que cuenta con más de 272 mil seguidores.

