Pletórica presentación de Korn en el festival Hell & Heaven

Los integrantes de la banda californiana Korn se entregaron a su público en una presentación llena de éxitos, recuerdos y movimiento, la cual tuvo como escenario el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el Corona Hell & Heaven.

En punto de las 20:30 horas y siguiendo el plan establecido, el escenario hell del festival se volvió una fiesta cuando los músicos aparecieron ante un público que ya abarrotaba la explanada principal.

“Got the life” fue uno de los primeros temas que interpretó la banda comandada por Jonathan Davis, quien se entregó en el escenario en medio de un rugido de guitarras que hicieron simbiosis para ofrecer los mejores acordes.

Con una escenografía que dejaba ver el nombre de la banda en enormes letras, las luces y el sonido estuvieron al servicio de la agrupación que con sus éxitos celebró 20 años de haber lanzado su primer material discográfico.

“Ustedes son lo mejor, nunca me van a defraudar”, afirmó el vocalista y continuó con sus ritmos que hicieron mover de forma frenética y casi coreográfica las cabezas de los asistentes, mientras se escuchaban canciones como “fall away from me”.

“Esta es una fiesta grandiosa y se puede hacer mejor, lo vamos a hacer una vez más”, afirmó el cantante y engrosó su voz para complacer a la audiencia que se deleitó con los sonidos de temas como “freak on a leash”.

Luego de una hora de música y pese al frío que se sintió en la capital del país, la banda se despidió de sus fans, quienes no dejaron de corear y moverse al ritmo de los temas interpretados hasta el final de la presentación.

