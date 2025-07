Presenta Pepe Aguilar su Unplugged en Guadalajara

Feliz por los alcances de su nuevo material discográfico a solo seis días de su llegada al mercado, Pepe Aguilar llegó a Guadalajara para presentar su MTV Unplugged, un proyecto que lo sacó de su zona de confort y le permitió compartir el escenario con artistas como Miguel Bosé, Saúl Hernández, Reyli, Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade.

El MTV Unplugged que grabó en los Estudios Churubusco, le ha permitido a Pepe Aguilar encontrarse con un nuevo público, críticas y retos, que afrontará con gusto y entereza.

“Lo estoy gozando, hay críticas sí, hay chavos que no aceptan que un cantante de ranchero grabe un Unplugged con MTV, pero es divertido, y que padre porque son ese público que de no ser por este material no me habrían escuchado, ahora estoy seguro de que todos los nuevos escuchas que chequen el disco, más de alguno se dará la oportunidad de ver qué es lo que he hecho”.

El cantante originario de Zacatecas se permitió hacer algo que siempre le ha gustado, fusionó un buque de rock, cumbia, rap, pop y soul; supo bien acompañarse y lograr un material de calidad.

“Salí de mi zona de confort, canto una canción de Julieta Parra que se llama Arriba Quemando el Sol, una canción de protesta que habla de los problemas de los mineros en Chile, y si no la canto en este disco, cuándo la cantaría, a eso me refiero… sin embargo soy un artista que ofrece constancia, calidad, continuidad, honestidad”, dijo.

A seis días de estar en el mercado, el Unplugged de Pepe Aguilar se ha colocado como el número uno en ventas de iTunes tanto en México como en Estados Unidos.

