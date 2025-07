La Maldita celebra en Guadalajara

La Maldita vecindad y los hijos del quinto patio se presentará el próximo 29 de noviembre en el Foro Alterno para celebrar 30 años en el escenario.En rueda de prensa, Pato y Aldo Acuña adelantaron que ya tienen preparado un recorrido musical por sus grandes éxitos como “Pachuco”, “Kumbala”, “Un gran circo” y “Pata de perro”.Aclararon que esta gira no es una despedida de los escenarios, tienen en puerta el lanzamiento de un nuevo disco con canciones inéditas en el que piensan incluir varios tributos, entre ellos uno a José José. Y como les gusta más cantar en vivo, planean un concierto Unplugged, además del lanzamiento de un DVD de su participación en el Festival Vive Latino, con un toque de audio especial y hasta la filmación de un documental sobre la banda.“Es una cosa mágica volver a estar juntos”, comentó Aldo. Sobre Jalisco, dijo que es un lugar, un espacio muy querido por la banda. Señaló que se trata del “cierre de una época”.Reconoció Pato que están disfrutando del reencuentro y que la separación se dio porque ya les urgía un tiempo para ellos mismos: “Después de 25 años ininterrumpidos, merecíamos una buenas vacaciones, simplemente hubo cuestiones internas, naturales como en cualquier relación”.Destacaron que siempre estuvieron en contacto y reuniéndose en donde les gusta acudir a los músicos, “los bares”. Ahora regresan para celebrar sus 30 años con una gira de conciertos por todo México, Estados Unidos y España.Cuando surgió La Maldita vecindad les tocó desde la época del vinil y el cassette, no existían las redes sociales, ni el Internet. Hoy por hoy, piensan aprovechar al máximo las tecnologías para la difusión de su música, al amar la vida de los artistas independientes.“Nosotros pensamos que ahora si se puede sustentar un material por canales de la red”, señaló Acuña y explico que su disco incluirá canciones del recuerdo y temas inéditos que tenían guardados tras “30 años de Paz y Baile”.“Nosotros estamos en la etapa de ‘step by step’, de ir ahorita sembrando y cosechando”.Lamentaron que mientras que hace tres décadas muchas bandas lucharon por cantar en español, ahora muchos tomen por moda grabar “rolas” en inglés. Aunque aseguraron respetar a dichas agrupaciones, destacaron que es momento de tomar riesgos sonoros y riesgos líricos.“Si te fijas siguen siendo la bandas de antaño las que siguen cerrando los festivales”, apuntaron. Destacaron que antes se preparaban los materiales y después llegaban las disqueras interesadas en el trabajo y grababan a los grupos, ahora el mercado musical trabaja al revés, “primero desarrollan su banda virtual” y la lanzan, pero difícilmente van a tocar bien.México, un país “colapsado”

Los integrantes de la agrupación siempre se han caracterizado por escribir música con mensajes que incluso les llegaron a cerrar las puertas en algunos medios de comunicación, así que era de esperarse conocer su punto de vista de cómo ven México y lo definieron como “un país colapsado”.Consideran importante contar lo que ellos ven en el entorno del ámbito social del país, incluyendo el tema de los normalistas de Guerrero.“México está dominado por una violencia, ya institucionalizada. ¿Ahorita quién le cree a las autoridades acerca de las explicaciones de lo que sucede? Todos tenemos una historia en donde personalmente o a un familiar le ha tocado una escena delincuencial, en mayor o menor grado. Y ¿cuántos realmente han tenido justicia? México vive una impunidad terrible a nivel individual y social. El caso de Ayotzinapa en cualquier momento está prácticamente estallando, está colapsando. El país está colapsando, en ese sentido a nivel institucional, lo que lo ha salvado es la mesura de toda la sociedad civil”, explicó Pato.

