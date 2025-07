Marvel anuncia nuevas películas

La productora Marvel anunció sus próximos proyectos cinematográficos para los siguientes 5 años, entre los que destacaron dos películas de la saga "The avengers", así como "Black panther", "Captain Marvel" e "Inhumans", según dio a conocer la empresa en un evento en Los Ángeles.Marvel estrenará en dos filmes la historia "Avengers: Infinity War", la primera entrega llegará a los cines de Estados Unidos el 4 de mayo de 2018 y su continuación el 2 de mayo de 2019.En noviembre de 2017, verá la luz "Black panther", la adaptación del cómic sobre este superhéroe afroamericano de Marvel, mientras que en 2018 el estudio lanzará "Inhumans", sobre una raza de superhumanos creada por extraterrestres.La compañía anunció fechas para el debut de la tercera entrega sobre Capitán América titulada "Captain America: Civil war", que estará en cartelera el 6 de mayo de 2016, así como "Doctor strange" (4 de noviembre de 2016) y "Guardians of the galaxy 2" (5 de mayo de 2017).Marvel reveló el título de la tercera parte de Thor, "Thor: Ragnarok" (28 de julio de 2017), y desveló también el día del estreno de su primera película centrada en una superheroína, "Captain Marvel", que llegará a EE.UU. el 5 de julio de 2018.En 2015, Marvel tiene previsto estrenar "Ant-Man" (julio) y "The Avengers: age of ultron" (mayo).

