Édgar Oceransky da voz a la trova

“Es una necesidad del público que quiere algo diferente en su vida” así definió Edgar Oceransky en entrevista con Crónica, al primer proyecto de música trova que se encargará de reunir a los más importantes exponentes del género en un solo lugar, para todo tipo de personas con entrada libre.El Trovafest 2014, que se realizará el próximo 15 y 16 de noviembre en el Plaza Fundadores de la ciudad de Querétaro, es una propuesta musical por reunir a cantautores en un concierto ya que, “la gente aunque no escucha este género musical en la televisión o en la radio, sí está teniendo un crecimiento y un mayor impacto en las redes sociales, debido a que las nuevas generaciones pasan más tiempo en este tipo de medios digitales y fue así que nos dimos cuenta que hacía falta realizar un evento de esta magnitud”, aseguró el compositor.El evento tendrá 20 artistas de 10 países distintos, donde encontraremos algunos invitados como Pablo Milanés, Fernando Delgadillo, Mexicanto, Pedro Guerra, Alberto Plaza, Santiago Cruz y el propio Oceransky.Edgar compartió “queremos que el Trovafest 2014 tenga un éxito rotundo para que se convierta en una tradición que se realice año con año, incluyendo a más artistas que no tuvieron la oportunidad de presentarse en esta primera edición; además es un evento para todo el público en general, no importan los gustos musicales ni la edad ya que cualquier persona que busque la belleza interior, logrará identificarse con el ritmo de este género música, la trova”.Por otro lado el cantante continúa promocionando su más reciente producción “El Bing Bang”, disco que cuenta con 13 temas como “Demasiado bueno”, “Yo me quedo”, “No soy un ángel”, “Tu cobardía” y “Juro”, un álbum que “refleja el amor, porque el amor lo puede todo, desde una pequeña pelea familiar hasta una guerra internacional” compartió Édgar Oceransky.Además agregó que le gustaría llevar su música a otros lados donde no se conoce la trova e invitó al público en general a “abrir su mente y escuchar otro tipo de canciones”.

