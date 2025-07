Por problemas familiares, Yuridia cancela Palenque

Yuridia canceló la presentación que tendría anoche en el Palenque de las Fiestas de Octubre debido a unos desacuerdos de la cantante con Genaro Gaxiola, su representante y padre, informó Gilberto Ochoa, coordinador general del ruedo.

“Cuando se venían para el Palenque, Genaro y Yuridia tienen una discusión por cuestiones de dinero y el señor Genaro dice que no se le depositó, siendo que el dinero sí se depositó, pero él no se lo reconoce a su hija, entonces se hizo un conflicto entre ellos y la señorita decide no venir a cantar”, explicó Ochoa.

A los asistentes que no pudieron ver a Yuridia, alrededor de mil 200 personas, se les ofreció el reembolso del boleto o bien, cambiarlo por otras de las presentaciones que quedan en el Palenque.

La empresa Efecto Jalisco, que ya había depositado 280 mil pesos a Genaro Gaxiola, verá el tema legalmente.

cm

