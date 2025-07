El FIE abordará los contenidos educativos digitales

“En América Latina, y particularmente en México, estamos inmersos en un proceso de incorporación de la tecnología en las aulas, tanto en escuelas públicas como privadas”, expresó Fernando Esteves Fros, coordinador de la Comisión de Educación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) institución que, en colaboración con la FIL Guadalajara, organiza el II Foro sobre Contenidos Educativos Digitales, que se realizará en el marco de la XIII Foro Internacional de Editores y Profesionales del Libro (FIE).

El diálogo en esta edición del FIE estará orientado hacia los contenidos educativos digitales. “Los ejes principales tienen que ver con la contribución a la formación en el tema de los profesionales del sectory su actualización de una manera muy dinámica”, agregó Esteves Fros sobre este encuentro en el que participarán especialistas nacionales e internacionales en pedagogía, tecnología, investigación y políticas educativas.

Mesas de discusión y conferencias magistrales serán el escenario para la reflexión de temas como los retos y perspectivas de los contenidos educativos digitales, el rol de los editores, el papel de los maestros y la inclusión de la tecnología en las aulas, así como en el análisis de experiencias concretas que se han llevado a cabo en otros países.

“La tecnología es una herramienta hoy en día insoslayable. No se puede pensar que los alumnos tengan un acercamiento al conocimiento por la vía de estímulos que no tienen nada que ver con su vida cotidiana, aunque también es cierto que la tecnología sin un propósito pedagógico claro en realidad puede que no haga ninguna contribución. A nosotros nos gustaría aportar al debate”, enfatizó Esteves Fros.

“Últimas tendencias en aprendizaje adaptativo: colaboración y autoaprendizaje” será el tema de la conferencia magistral de apertura, a cargo de Ulrik Christensen, de Dinamarca. El cierre será con la ponencia “El rol del editor en la (nueva) cadena de valor del libro educativo”, dictada por el mexicano José Ignacio Echevarría y el colombiano Fernando Zapata. Además, los participantes tendrán la oportunidad de asistir a los talleres que complementarán el foro: “Reingeniería del proceso editorial”, a cargo del mexicano Alejandro Ramírez, y “Repensar los libros de texto: de los contenidos a los recursos”, que será impartido por el español Joaquín Rodríguez.

El prerregistro para participar en esta edición del FIE estará abierto hasta el 15 noviembre próximo. Más información en la Coordinación de Programas para Profesionales al teléfono (52 33) 3810-0331, en la extensión 915, o al correo electrónico: ruben.padilla@fil.com.mx.

