Fangoria celebra esta noche su 25 aniversario

Hoy cumple el grupo Fangoria su 25 aniversario y lo celebrará con un concierto único para los tapatíos en el Teatro Diana a las 21:00 horas. La vocalista Alaska y Nacho Cantú, tecladista, platicaron con La Crónica de Hoy Jalisco para compartir vivencias y anhelos. Adelantaron que Jalisco es un lugar que quieren mucho y confesaron que no fue planeada la celebración porque nunca lo hacen, simplemente se dio.ContRario a lo que se cree, los integrantes de Fangoria nunca han visto a la agrupación como un medio para ganar dinero. Ambos se dedican a otras cosas para sobrevivir y de vez en cuando ese capital lo invierten en su pasión “haciendo música y compartiéndola”.“Fangoria nunca ha sido nuestra fuente de ingresos y eso es tranquilizador. Nunca hemos tenido que hacer nada, porque no es nuestro medio de vida. Somos disc jockey, escribimos en una revista y tenemos programas de radio. Desde que éramos un grupo underground lo hemos hecho y al contrario, teníamos que invertir para nuestros conciertos de Fangoria. Ha sido una forma de no depender más que de lo que queremos hacer como grupo”, señaló Alaska.Fangoria es fan de Los Tigres del Norte y es un grupo con el que les gustaría trabajar algún día.“Ese sería un gran concierto, pero nadie entendería porque no conocen determinadas mezclas. Pero a nosotros nos gustan mucho los grupos norteños y las bandas. Estuvimos a punto de grabar con ellos en el año 1986, hablamos y estábamos bien por las dos partes, pero al final no se dio”, mencionó Nacho.Los duetos y las colaboraciones surgen de momentos casuales, explicó la vocalista que cuando grabaron con Mago de Oz fue porque se encontraron a la hora de la comida en el restaurant del hotel donde estaban hospedados. Otro artista con el que les gustaría unir su talento es Juan Gabriel, artista mexicano del que grabaron en su momento la canción “Siempre en mi mente”.“A mí lo que me gustaría es hablar con él y que pudiera componer una canción inédita para que la grabemos en conjunto, no tanto un clásico”, enfatizó el tecladista de Fangoria.

