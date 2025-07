Arturo Ripstein es reconocido durante Premios de Cine Fénix

El cineasta Arturo Ripstein fue distinguido por medio siglo de trayectoria durante la primera edición de los Premios de Cine Fénix, donde "La Jaula de oro" se coronó con tres estatuillas, seguida de "Heli" y "Las brujas de Zurragamurdi", con dos cada una."Muchas gracias, agradezco que me dieran este reconocimiento y por lo regular se da cuando uno ya terminó de hacer todo y me complace decir que me hace falta aún mucho, porque la próxima semana empiezo una nueva película", dijo durante la ceremonia realizada en el Teatro de la Ciudad, que se vistió de gala."Llevo medio siglo practicando este oficio, y este premio simboliza lo que me han costado estos 50 años", mencionó el director que recibió la presea de manos de su gran amiga, la actriz Patricia Reyes Spíndola, quien también fue la encargada de dar una breve semblanza de este personaje del celuloide.Sin embargo, la ceremonia tuvo un doble discurso en esta ocasión; por un lado el unir a la industria fílmica iberoamericana, al tiempo que se aprovechó el espacio para hablar sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.Durante la ceremonia el tema estuvo presente, aunque eso no impidió que el acto se tiñera de fiesta y baile con las actuaciones musicales que llamaron la atención porque algunos actores hicieron gala de sus dotes vocales como Gael García Bernal y Ana de la Reguera.En esta primera edición el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, fue el encargado de dar la bienvenida a la velada exaltando la importancia de que esta ciudad sea la sede del premio, al que acudieron personalidades de varias partes de Iberoamérica.La emoción se vivió cuando se dieron a conocer a los ganadores de la estatuilla en forma de huevo y fue la cinta "La jaula de oro", de Diego Quemada-Díez, la que logró tres galardones en los rubros de Edición, Sonido y Película, lo que emocionó al director."Gracias a todo el equipo, actores y migrantes que compartieron sus historias para esta película, que es un testimonio colectivo de Latinoamérica hacia Estados Unidos y con la cual quería desmoronar el sueño americano", dijo Diego Quemada-Díez al subir al espectacular escenario montado en el icónico Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris".Para la cinta "Heli", de Amat Escalante, la velada fue provechosa al lograr coronarse en las categorías de Dirección y Guión; la cinta española "Las brujas de Zugarramurdi" también logró el mismo número de reconocimientos en las categorías de Diseño y Música.Viggo Mortensen en esta visita también logró una estatuilla como Mejor Actor por su participación en la cinta "Jauja", mientras que en los rubros de Fotografía fue para Julián Apezteguia por "El ardor"; Documental, para "La marxa", de Jordi Morato; Trabajo Crítico, para José Carlos Avellar, y Vestuario, para Chris Garrido, por "Tatuaje".El Premio Fénix de los exhibidores fue para "No se aceptan devoluciones", de Eugenio Derbez, quien acudió a la ceremonia en compañía de su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo."Es un gusto seguir recibiendo reconocimientos y porque la película no se hizo pensando en eso", expresó el también productor, quien se mostró sumamente emocionado por la distinción a su ópera prima.En la categoría de Actriz, el premio fue para Leandra Leal por "O lobo atrás da porta", y el Premio Fénix fue al Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, de La Habana.

