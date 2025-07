Vignau, sin límites

Andrés Vignau sabe lo que quiere, sólo basta escuchar sus temas o mirar el video “Formas parte” para darse cuenta que tiene claro a dónde quiere ir, una visión madura de saber cómo venderse y al mismo tiempo lograr una armonía poco convencional en el género pop. Está consciente de que su sonido es poco utilizado en México y no le preocupa, le gustan los retos.“Quiero que mi música haga ruido, pero en el sentido amable, que llame la atención en todos los sentidos”, afirma el compositor regiomontano al promover el EP "Nadie más que tú".“El disco salió a finales de agosto en las tiendas digitales”, platica, “soy fan de la mezcla de sonidos y cada vez lo están haciendo más los productores de talla internacional, combinar géneros sin pelos en la lengua en el pop, no importa si es con trip hop o hip hop, por ejemplo”.El entrevistado quiso que su disco sonará un poco orgánico, logró que el bajo, la guitarra y la batería sonaran como instrumentos acústicos, sin embargo, en un futuro quiere involucrar más música electrónica y hip pop: “fui DJ mucho tiempo y me gustaría incluir más instrumentos… estar tocando los ritmos o la programación con una laptop, siempre y cuando funcione y vaya de la mano con lo que he hecho, tengo que ser cuidadoso, pero no me gustaría tener límites”.Vignau asegura que actualmente se está haciendo un pop muy diferente: “si escuchas canciones de Katy Perry o Taylor Switt te podrás dar cuenta que tienen elementos muy característicos de otros géneros, como electrónicos, que las hacen muy interesantes. Mi tirada es buscar esos elementos claves que se puedan combinar con el pop”.El autor de “Nadie más que tú” agrega que esta fusión no ha sido de interés para algunos músicos del país debido a que “el camino del pop ya está muy definido y por ello es muy difícil salirte sin que te dejen de etiquetar como popero, sí es complicado hacer cosas diferentes”.“En el disco pueden encontrar mucho jazz, en el sentido de que el arreglo tiene armonía no muy sencilla, tiene también un poco de bossa nova y lo demás está empapado de funk y soul. También tiene ritmos hip hoperos”, añade Andrés Vignau, quien desde pequeño se vio atraído por la música.“Siempre he tenido curiosidad por los sonidos, desde chico cuando escuchaba música me transmitían mucho, me hacían sentir todo tipo de sensaciones y eso me intrigaba mucho, la capacidad de transmitir sentimientos a través de los sonidos sin la necesidad de usar palabras” recuerda el músico.El cantautor comenzó a escribir hace 15 años y desde hace 10 comenzó su carrera de manera profesional compartiendo escenario con personalidades de la talla de Natalia Lafourcade, Plastilina Mosh, Los Claxons, Genitallica y Jumbo, entre otros.“Tenía una banda de rock en español y estuve un rato haciendo y deshaciendo, agarrando experiencia en los escenarios y en los estudios. Conforme fuimos creciendo cada quien se fue por distintos intereses y uno de los míos era venir a Guadalajara para estudiar composición. Eso fue hace tres años y medio, terminé y me regresé a Monterrey para hacer mi proyecto de solista, aunque respaldado con una banda”, finaliza.El datoEl compositor asegura que el Internet ha abierto muchas puertas a los músicos, les da herramientas para incorporarse a otras áreas como mercadotecnia, diseño gráfico o producción de video. “Somos más los compositores que nos comprometemos a sólo escribir una canción, vamos más allá”, asegura.cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .