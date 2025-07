Una “antihistoria” comienza temporada

La cita para conocer cómo es que se arropan dos extraños "Arrojados al mundo sin cobertor de lana" es hoy en el Teatro Vivian Blumenthal. A decir de su autor, el regiomontano Mario Cantú, "esta es más bien una antihistoria, ese era uno de los retos formales de la obra, en realidad no están contando ninguna historia, simplemente dos personas, un hombre y una mujer sentados en una banca, platicando".El actual coordinador de la carrera de teatro en la Universidad de Baja California, en Tijuana, reconoce el trabajo de los dos protagonistas de esta "antiobra", Leticia Cabazos y Marco Antonio Treviño, cuyas trayectorias califica como "impecables"."Esta es la tercera vez que se monta este texto, primero en Tijuana y luego en Nuevo Laredo, pero la que ha hecho más ruido es la del DF, justo esta que dirigió Ricardo Delgadillo", apunta Cantú.Y esa precisamente la que tendrá una breve temporada en Guadalajara a partir de hoy y hasta el domingo. "No la he visto aún, pero sé que le ha ido muy bien en el Foro Shakerpeare, lo sé porque me lo han dicho amigos míos que han ido a verla, incluso un productor que tenía una obra en una sala contigua, me comentó que les iba muy bien u les extendieron la temporada", afirma.Sobre la carrera de Ricardo Delgadillo, Cantú siempre admite que fue viendo una de sus obras en los noventa, "En el lugar del corazón", lo que afianzó su vocación como dramaturgo e influyó para que siguiera este camino. De hecho, su obra "Barbie girls" (que dirigió en Guadalajara Carlos Esqueda), está completamente inspirada en aquel trabajo de Delgadillo.Las funciones de "Arrojados..." son este jueves 29 de enero, viernes 30, sábado 31 las 20:30 y el domingo 1 de febrero a las 18:00, con un costo general de $200 y $ 150 con descuentos.Boom de autores

Luis Mario Cantú atribuye el "boom" de la dramaturgia nacional a varios factores. "Primero que nada ahora hay mayores apuestas editoriales para publicar las obras de los dramaturgos actuales, tanto en editoriales independientes como en universitarias. Por otro lado está la facilidad del internet, tu cuelgas tu obra en la red y se puede bajar sin problema", afirma.También percibe como positivo el hecho de que las nuevas generaciones busquen obras más acordes con su realidad, incluso las realicen en creación colectiva o bien por encargo a un dramaturgo, como fue su caso en "Asfixia erótica bajo la luna de abril", que fue escrita por él para Vera Wilson y Paloma Domínguez, para que la dirigiera el propio Ricardo Delgadillo, obra que ya participó en un festival internacional en Montreal, Canadá.

