GDL tiene Heraldo Cultural

Guadalajara siempre ha tenido embajadores culturales. Personas, tradiciones, platillos, estampas, símbolos que lo representan a nivel mundial. En una época fueron sus puentes sobre el río San Juan de Dios, después sus miles de rosas, sus palomas en “cacerío”, la torta ahogada, las Chivas Rayadas, la Minerva, las torres de Catedral… Ahora es el turno de “Pancho Silba”, un jilguero humano.La Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC) ha reclutado a “Pancho Silba”, un personaje que tiene ya una historia dentro de la tequilera Cuervo, donde ha formado parte de sus recorridos por Mundo Cuervo, en Tequila.“Pancho Silba” es un hombre que tiene la cualidad particular de silbar de un modo que imita al trino de algunos pájaros. Pero además lo conjuga con un conocimiento de primera mano de la tradición tequilera, así como del folclor; no es un escolar, no es un historiador, es un cronista con un particular ingenio para divertir informando. Por eso fue propuesto por la tequilera para ayudar a la OFVC a atraer turistas, tanto de negocios como culturales.“Representar a Guadalajara, y por ello a Jalisco es importantísimo. Nunca me lo imaginé, y menos saber que vestiré un traje así de bonito como el que me muestran”, apunta Pancho.Y el traje al que se refiere es al de Charro, particularmente uno de Gran Gala, que por tradición son negros, con botonadura de plata. Del diseño y elaboración del mismo estará a cargo una de las diseñadoras jaliscienses más reconocidas y exitosas: Rosario Mendoza, responsable de Casa Takasami, que además es delegada de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE).“Este proyecto es de gran compromiso para nuestro sector (CANAIVE) para nuestro sector, estamos integrando moda, tradición, cultura y folclor, en una vestimenta donde zapateros, joyeros, textileros, historiadores y artesanos conseguirán reinterpretar con todo respeto y rigor la tradición charra”.El guardián de la tradición será, en esta ocasión el Dr. Juan Toscano García de Quevedo, quien ha sido cronista de la ciudad, y merecedor de la Medalla Guadalajara, además de miembro del Consejo de Crónica de la ciudad.“Si vemos el imaginario que es reconocido internacionalmente como lo mexicano: el tequila, la charrería, la música e incluso la gastronomía, todo es lo típicamente jalisciense”, apuntó el historiador que detalló que el traje integrará símbolos de la ciudad y la cultura jalisciense en la tradicional botonadura de plata, además de conservar en la hebilla la marca de José Cuervo.Como madrina del evento estuvo presente la Dra. Myriam Vachez Plagnol, secretaria de Cultura de Jalisco, que indicó que el ingenio y cultura de la zona está bien representado en la elección de la OFVC y que servirá para dar a conocer a los visitantes y extranjeros una pincelada de lo que ofrece la ciudad.

EL DATO:El presidente de la OFVC destacó que la inseguridad no ha pegado a la organización de grandes convenciones o eventos, ya que se percibe a Guadalajara como una ciudad segura.“No tenemos un solo evento que no se haya retirado de Guadalajara por razones de seguridad. Somos afortunados en ese aspecto y espero que sigamos siéndolo”, dijo antes de adelantar que tras 22 años regresará el Congreso Mexicano del Petróleo.

