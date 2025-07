Belinda enciende las redes con su figura

Belinda se ha convertido en una de las jóvenes más ardientes y guapas del espectáculo mexicano, al cual ha conquistado con su diminuta cintura y su impresionante belleza. Y es así como la intérprete de "En la obscuridad" acaparó las miradas de sus seguidores, al presumir su espectacular figura en su cuenta oficial de Instagram.La sensual rubia de ascendencia española utilizó la red social para mostrarle a sus admiradores cómo se conserva en forma y las arduas jornadas de ejercicio que realiza para seguir manteniendo un cuerpo de tentación, que luce constantemente con prendas muy sexys y diminutas. Belinda, de 25 años, reveló que gracias al body fitness puede lucir un abdomen marcado.La también actriz, quien presuntamente tiene un romance secreto con el colombiano Maluma, también dejó ver que le fascina practicar box, deporte con el que pierde grasa y le brinda ritmo y mucha fuerza en su cuerpo. Belinda, que se caracteriza por publicar selfies muy eróticas, escribió como pie de foto de una de las imágenes: "Se acabó el descanso. No pain no gain [sin dolor, no hay recompensa]".Respecto a temas de trabajo, sobre los rumores de su cambio a la televisora del Ajusco TV Azteca, continúan fuertes sin que sean confirmados.cr

