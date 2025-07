Cambia los reflectores por los golpes

Entrenando al máximo su cuerpo, la ex modelo del programa “La Hora Pico” y también actriz, Marian Cantú, se prepara de cara a lo que será su incursión en el medio de las Artes Marciales Mixtas, ya que en los próximos meses peleara contra otra famosa, bajo esta modalidad: “antes que otra cosa soy atleta y deportista, este tema me apasiona y estamos generando la oportunidad de pelear, ya de una manera profesional; llevo más de diez años practicando deportes de alto rendimiento, soy instructora certificada de Capoeira a nivel mundial (arte marcial brasileña) y siempre he hecho fisicoculturismo, Soy Campeona de la categoría Miss Biquini Fitness”, comentó la veracruzana.La sede y la fecha para su primera pelea aún la están definiendo los organizadores: “el empresario tiene contempladas dos plazas, podría ser Guadalajara o Monterrey, y la rival será una sorpresa, pero les adelanto que será del medio artístico.Mientras tanto Cantú quiere extender a Jalisco la labor que está haciendo en el Distrito Federal en pro de la salud de las mujeres mexicanas: “estoy apoyando a las mujeres que quieran cambiar el estilo de su vida por uno más saludable. La gente me escribe a mis redes sociales y con apoyo del gobierno del DF las canalizamos a centros donde las atienden de manera gratuita nutriólogos y preparadores físicos, para que a través del deporte conozcan lo que es vivir en excelencia. Este programa está diseñado especialmente para mujeres de bajos recursos. Me encantaría hacer extensiva la invitación a los funcionarios del deporte de Jalisco para poder hacer esta labor por allá, en ciudades tan importantes como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, la zona de Los Altos de Jalisco, donde las mujeres son hermosas y si yo puedo contribuir a que sean más bellas, yo encantada”.Próximamente la guapa morena planea visitar Guadalajara con la gira que realiza con el grupo Las Bravas, que integran también otras famosas, Liliana Lago, Isabel Madow, Jaqueline Arrollo y Paola Durante.Síguela en…

