Paola Miranda comparte su sueño musical

Una mujer alta, pronunciadas curvas y una expresión precipitada, (algo muy característico de aquel país) la ecuatoriana anda por primera vez conociendo distintos estados de la república mexicana y en donde mostró su mejor actitud al contarnos que a la edad de 13 años, ya sabía con precisión lo que deseaba ser de grande: “Yo desde muy chiquita sabía que quería cantar y quería estar arriba de un escenario; mis juguetes eran armar micrófonos y jugar con mis primas y hermanos a que teníamos una banda”, expresa emocionada, y sonríe.Ella inició como modelo en un programa de televisión, después surgió la oportunidad de continuar en el medio para aprender un poco de conducción, estudiar periodismo, hasta que pudo hacer tres discos de estudio en donde se desprenden temas como “Te voy hacer el amor”, “Niña traidora”, entre otras.No fue sino hasta el año pasado (en el mes de agosto) cuando conoció a Juan Gabriel en Argentina, en el estadio “Luna Park”, para hacer uno de sus shows y en donde convoca a varias artistas famosas del país para que lo acompañaran en su espectáculo: “Se dio la oportunidad que entre todas las convocadas fui yo la que quedé seleccionada, entonces, arriba en el escenario compartimos química y todo se fue dando”.Fue en ese instante cuando Juan Gabriel invita a Paola Miranda a interpretar “María José” en Monterrey, y luego la invita a su gira por México, “surgió una linda amistad, y al pasar unos días en su casa, charlamos y me dijo que le encantaría que lo acompañase en su gira 2015 y acá estamos”, emite en tono feliz.“Es un país que tenia muchísimas ganas de conocer hace mucho tiempo, yo creo que el sueño de todo artista es llegar y pasar por México, y no sólo pasar, sino también quedarse, pues, desde luego es un país que tiene mucho poder en el movimiento artístico, y tiene mucha repercusión”, expresa enérgicamente Miranda.Posterior a la gira de “El Divo de Juárez”, entre sus planes está el producir un disco en donde la colaboración de él se vea reflejada, del cual ya está seleccionando los temas para ser su cuarto material de estudio: “vendrán muchas sorpresas, la intención también es que primero me conozcan aquí en México”, concluye la ecuatoriana.

