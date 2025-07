DC Comics tiene un plan

Mientras que el año 2015 ha sido para Marvel Studios, con éxitos rotundos tanto en las taquillas del cine, como en la crítica y audiencia en los servicios de video en demanda con contenidos como las cintas “Avengers: Era de Ultrón”, “Ant Man”, y con series como “Daredevil”, “Agents of S.H.I.E.L.D” o “Agent Carter”; DC Comics y sus socios en Warner Bros desean que el 2016 sea su año.

Para ello no bastará el lanzamiento de “Batman vs. Superman: Down of Justice” o “Suicide Squad”, también –de acuerdo a fans y críticos- les hace falta un plan de juego que compita con el de Marvel de estrenos planeados de aquí a 2020.Zack Snyder, director de “Batman vs. Superman” adelantó algo de ese plan de DC Comics en el siguiente número de la revista Empire, especializada en cine.“Lo que estamos haciendo es construir todo desde cero. Es una sola y gigante historia. Lo primero que tuvimos fue el concepto para la Liga de la Justicia. Las otras películas, en un sentido, deben apoyar eso. Ahí entran ‘Wonder Woman’ y ‘Aquaman’. Cada cinta tiene su propio concepto creativo que las sostiene, pero todas sirven al propósito de unir a estos héroes para servir a la Liga de al Justicia”, dice el cineasta a la revista Empire, que compartió en Internet un fragmento de la entrevista con el también creador de “300”.Aunque la “Mujer Maravilla” tiene problemas para encontrar director, de preferencia mujer, “Aquaman”, “La Liga de la Justicia”, “Suicide Squad” y el resto de cintas que provengan de ese “universo expandido” deberán jugar en la misma liga, pero con mayor libertad creativa que las cintas dirigidas por Snyder. El llama a este convenio la “Caja de arena”, por esos espacios tradicionales en los parques de recreo para los niños. Se podría resumir así: todos están invitados a jugar, pero en los límites de la Caja.“Lo llamaremos Caja de Arena. Tienes sus límites alrededor de ella, pero todo mundo puede jugar en ella. En “Suicide Squad”, David Ayer tiene mucho control específico sobre su área de la Caja de Arena. Incluso si cruza la línea un poco, veremos si podemos empujar los límites un poco”, explicó Snyder a Empire.Si bien Marvel no teme revelar su estrategia, con la confianza de ir adelante en el juego, DC Comics y su socio Warner Bros, también lucen tranquilos ante las perspectivas que un grupo de cineastas, encabezados por Christhoper Nolan y Snyder, pueden hacer por ellos.El dato:

“Batman vs. Superman: Down of Justice”, llegará a los cines en Marzo de 2016“Suicide Squad”, se estrenará en Junio“Wonder Woman” llegaría en 2017“Aquaman”, en el 2018mac

