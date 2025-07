Edificio de la Secretaría de Cultura: ícono arquitectónico

Dicen que por las noches aparece una monja vestida de negro rondando por los pasillos, con atuendo riguroso y el rostro cubierto, desaparece entre los pasillos. Es una de las leyendas que alberga este majestuoso edificio de estilo renacentista, combinado con cantera y ladrillo. En su patio principal se aprecian grandes y esbeltas columnas, integrando en su interior elementos decorativos del Arte Nouveau y arcos estilo morisco.Era un huerto en la época de la Guadalajara Colonial. Hace 282 años se construyó el convento de las Recoletas, apodadas las “Señoras” por vestir de negro: “en ese tiempo el edificio era conocido como el Alcázar de Santa Mónica, por su parecido a un edificio de Milán, Italia. Según un escrito del padre Jesús Jiménez, en el primer piso estaba la cocina, el salón de labores, de coro y reuniones, en el tercer piso las celdas de castigo”, comenta Manuel Ramos, historiador.En frente del monumental edificio se encuentra la Preparatoria de Jalisco: “era un oratorio de los padres filipenses del Siglo 20. Las monjas lo habitaron más de 12 décadas. Por disposición de las Leyes de Reforma fueron expulsadas, quedando abandonado por 9 años. Fue puesto en subasta, adquiriéndolo el abogado Dionisio Rodríguez quien lo donó para la sede del Seminario Mayor de la ciudad”, menciona el también historiador, Luis Mercado.El ex convento convertido en seminario comenzó a deteriorarse, se remodelaba o se edificaba uno nuevo. Se decidió por construir un edificio nuevo. El proyecto lo llevó el Ingeniero Antonio Arróniz Topete, se realizó una remodelación total, sin perder el gran patio renacentista. Un costoso proyecto para un seminario, la sociedad tapatía de esa época se manifestó en ostentosidad y lo plasmó a través de su arquitectura. Se edificó en pleno porfiriato.El edificio tuvo un cambio radical cuando Álvaro Obregón toma la ciudad, expulsa a los seminaristas y sacerdotes. Lo nacionaliza como Cuartel Militar. En tiempos de la cristiada fueron juzgados y fusilados cristeros. Aquí se realizaban los engorrosos trámites de la Cartilla Militar, fue la XV y V Zona de Defensa Militar: “este edificio fue considerado de inteligencia militar”, comenta Luis Mercado.Los militares desocuparon el edificio desde hace tres años, el cual conservaron e instalaron una malla para proteger el patio del deterioro del tiempo y las palomas. Los vecinos de las casas aledañas les extrañan: “tengo amistades que viven por la zona y me dicen que cuando ellos estaban dormían tranquilos, se fueron ellos y se fue su tranquilidad”, comenta Manuel Ramos.Incluso hay anécdotas de que muchas mujeres de la zona contrajeron matrimonio con militares. Y otras le pedían a la escultura de grandes medidas de Santo Cristóbal, que está en el Templo de Santa Mónica, que las casara con un uniformado de alto rango: “San Cristobalazo. ¡Manazas!, ¡patazas!, ¿cuándo me casas?”.Entre los estudiantes de la Preparatoria Jalisco, conocida como la Prepa 1, y los militares hubo historias de amor y odio: “eran la diversión de los alumnos, se subían a los carros militares, claro que eran otros tiempos. Y se dice también que hay un pasadizo entre la Prepa 1 y la actual Secretaría de Cultura, pero son especulaciones”, comenta Luis Mercado.Ya no hay monjas ni militares. Sus pasillos resguardan historias y leyendas como la monja Recoleta y el Coronel que deambula por la torre.Hoy en día esta joya arquitectónica es uno de los pocos edificios que está intacto, pese a la urbanización, abandono y destrucción del Centro Histórico.Cronología

-1720 Fundación del Convento de las Madres Recoletas-1733 Concluye la construcción del edificio-1859 Ley de Reforma expulsa a las monjas-1868 Es adquirido en subasta para que fuera el Seminario-1890 El edificio se encuentra en deterioro, se construye un nuevo edificio-1902 Se inaugura el seminario-1914 Álvaro Obregón toma la ciudad y nacionaliza al edificio como Cuartel Militar-1995 Cambia de la XV Zona de Defensa Militar a la V-2011 Se Inaugura el Museo de Arqueología-2015 Se establece la Secretaría de Culturamac

