MirArte: Valentina González, cantautora

Origen: NaciónSigno: LibraVoz: PasiónDinero: PosibilidadesVicio: AmorBoca: PlacerComida: DevociónColor: RojoPlacer: TodosInfancia

Fue compleja. Mis primeros años transitaron entre Guadalajara, D.F. y Cuba. Siempre rodeada de mucho arte, mi madre museógrafa, siempre en medio de los museos, del INAH en particular, en el Castillo de Chapultepec, en el Museo de Antropología e Historia… y en la Embajada de Cuba donde mi padre era diplomático en ese tiempo, conocí a los Castro ya que pasábamos mucho tiempo allá en Cuba… Y luego algo difícil fue experimentar la separación de mis padres… También me tocó vivir el terremoto del 85, justo volviendo de Cuba. Regresé a Guadalajara donde nací cuando tenía 6 años de edad… y al entrar a la primaria me topé con un mundo muy conservador, y yo con una estructura familiar atípica: madre soltera e hija…Pues mi infancia sí tuvo su complejidad, pero al mismo tiempo eso me hizo tremendamente adaptable. Siempre fui buena estudiante, socialmente bastante apta. En general, siempre enamoradiza y enamorando desde muy chiquita y disfrutando mucho desde niña de la seducción, que siempre fue algo muy presente.Recuerdo

Tengo un recuerdo recurrente, que si hiciera mi autobiografía y la filmara, esa sería la escena que abriría. Y es justamente yo en la Embajada de Cuba, en la casa siendo perseguida por Raúl Castro para tomarme una fotografía, cosa que no me gustaba que me tomaran fotos pues no me gustaba como salía en ellas, entonces yo me metía debajo del comedor que era como para 20 gentes, de esos como de caoba lustrosa, y yo abajo…y recuerdo muy bien el piso que era como de ajedrez con cuadros blancos y negros… y yo allí agazapada y él diciéndome “sal sal, sólo te quiero tomar una foto”, y yo “no, no”….Miedo

A la mediocridad y un poco a la muerte, pero cada día me reconcilio más con la segunda.Satisfacción

Ir cumpliendo mis metas, sabiéndome capaz de cumplirlas. Ir cumpliendo mis sueños es lo más grande… ¡Y cantar, por supuesto!Dificultad

La disciplina. Siempre he querido ser más disciplinada de lo que soy, y también al mismo tiempo como ser más frágil, acercarme a mi fragilidad ha sido un proceso de vida. Saber que se puede ser amoroso, sensible, cariñoso, compartido, amigo, solidario y todas esas cosas… pues de repente sólo nos enseñan a tener que ser fuertes.Tiempo

Lo ubico como temporal y efímero. Pero sí lo concibo como un espacio en el que convivo, lo siento como si lo pudiera tocar de algún modo y su textura fuera como de terciopelo gelatinoso.Cantar

Es lo primero que supe que quería hacer como camino de vida. Lo decreté a los tres años de vida y no he cambiado de idea, puedo decir que tengo 32 años sabiendo lo que quiero hacer. Es mi primer aliento y mi primera certeza y mi primera gran pasión.Futuro

Lo veo luminoso. Mientras siga aquí lo veo luminoso y muy divertido y muy amoroso.Frase:

“El tiempo tiene una parte de invento humano y otra de realidad natural”

