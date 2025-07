El espejo histórico: San José de Analco; un barrio donde el amor triunfó

En cuanto al antiguo templo de San José de Analco, sus primeras memorias históricas están perdidas o simplemente nunca fueron escritas; crónicas más recientes dan fe de siete diferentes remodelaciones, entre los años de 1765 y 1962 que afectaron, para mal, la definición arquitectónica del templo —como lo muestra su fachada— en la que impera el caos y la sobre posición de estilos artísticos.Como San Sebastián, San José también tuvo su plazuela, construida por el año de 1751, la referida plazuela quedaba justo en frente de San José, estaba bardeada, y en ella, hacían vida social y económica los analqueños, pues la plazuela estaba habilitada como mercado y tenía además un hidratante o fuente pública para uso de los lugareños. A comienzos del siglo XX, la plazuela fue ornamentada con una fuente estilo colonial.Un hecho histórico memorable, que puso a la ciudad de Guadalajara (y en particular a Analco en el escenario nacional) fue uno que tuvo lugar durante los comienzos de la Colonia, al que Antonio Tello, historiador de la época, bautizó como la Guerrilla de Guadalajara.Para 1598 se suscitó una controversia entre la Audiencia de Guadalajara y el Virreinato de la Nueva España, que a la luz o entender de nuestros días, parecería intrascendente, pero que en su momento implicaba un asunto de mayúscula gravedad. A través de una cédula real, expedida en Madrid, el 10 febrero de 1575, Felipe II, rey de España, le prohibió a virreyes, oidores, alcaldes del crimen… casarse dentro de sus jurisdicciones correspondientes en tanto desempeñaran sus cargos, la misma restricción se hacía extensiva a sus hijos e hijas.Como era de esperarse no faltó algún enamorado que antepuso los mandatos del corazón a las leyes de su soberano. Nuño Núñez de Villavicencio, oidor en Guadalajara, formalizó futuras nupcias con María de Colmenares, niña de apenas 12 años, hija del encomendero y hacendado de Nieves Zacatecas, Juan Bautista de Lomas y Colmenares.A estos acuerdos contractuales que comprometían a una menor de edad a desposarse, a un tiempo, con un novio acordado se les llamaba “por futuras palabras” y no estaban autorizados por la Iglesia. Desacatando la ley de Dios y la del Rey, Nuño desposó a su “noviecita”. El virrey de México, Álvaro Manrique de Zúñiga, le ordenó a la Audiencia de Guadalajara destituir a Nuño. La consigna no fue atendida, el disgusto del virrey se hizo notar en su proceder, dejando formalismos y cortesías, emplazó un ejército que haría cumplir sus palabras a la insumisa audiencia.El obispo, acompañado de otros clérigos, se vio en Analco con el capitán Gil Verdugo y lo persuadió de no presentarle combate al pequeño ejército reunido por la audiencia.Después de este incidente, la historia de Analco corrió sin mayores sobresaltos, salvo por algunos ajustes administrativos que dieron al traste con su autonomía; el cargo de corregidor quedó suprimido y el poblado pasó a ser gobernado directamente por los alcaldes de Guadalajara en el año de 1667; en los albores de la Guerra de Independencia se le otorgó el estatus de barrio de Guadalajara, más su nueva condición no pudo consumarse formalmente hasta 1821.cg

