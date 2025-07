Vivimos en los suburbios de la sociedad del conocimiento: De la Fuente

Ayer, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud del Gobierno Federal, fue homenajeado en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde se le hizo entrega del doctorado Honoris Causa, a propuesta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, por sus grandes aportaciones en la investigación científica, médica y en las políticas de la salud y educación dentro del país y con una visión social y humana.El título y la medalla conmemorativa, le fue entregado por el rector de la Universidad de Guadalajara, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, y durante su discurso habló sobre las necesidades que enfrenta el país en cuanto a educación y la inclusión de las ciencias y las humanidades para todos, pues precisamente la polarización es el problema más grande que vivimos en el siglo XXI.“Ocurre que es aproximadamente el 10 por ciento de la población mundial la que genera y controla el 90 por ciento de todos los conocimientos y que se han incorporado al aparato político, los demás somos consumidores, eso explica en buena medida por qué una quinta parte de la población mundial controla toda la producción global”.Sostuvo cómo, durante su gestión en la UNAM, “el mejor modelo de desarrollo al que podamos aspirar es un modelo que esté sustentado en la educación y el conocimiento, en la cultura, la ciencia y la tecnología”.Dijo que la educación debe basarse en “iniciativas ciudadanas, en capital humano no sólo abundante sino inteligente, en la protección de las minorías y del medio ambiente, en la creación de capitales productivos, en empresas socialmente responsables.“Pienso en la educación con la plena convicción de que una sociedad que no transmite conocimientos es una sociedad que genera violencia y pienso en el conocimiento como un mecanismo de inclusión y de cohesión social, pienso en la educación como un instrumento de equilibrio entre el estado, el mercado y la sociedad porque es el equilibrio entre esos tres factores el que en realidad puede disparar un desarrollo en un estado democrático”.Frase:

"Pues es en esta, en la educación, que recae la posibilidad real de eliminar la injusticia, la discriminación y la corrupción, digo educación y pienso en una cultura de la legalidad que erradique de una buena vez a la incultura".
Juan Ramón de la Fuente

